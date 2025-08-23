Feuerschwanz: haben neues Album „Knightclub“ und Musikvideo zu „Sam The Brave“ veröffentlicht

Feuerschwanz setzen ihren Siegeszug fort und haben ihr zwölftes Studioalbum Knightclub via Napalm Records veröffentlicht. Mit ihrem modernen Folk Metal hat sich die Band in den letzten Jahren an die Spitze des Genres gespielt: die beiden letzten Alben Memento Mori (2021) und Fegefeuer (2023) stiegen jeweils auf Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts ein, die letzten Headline Touren waren fast komplett ausverkauft, sie spielten Premium Slots auf den größten Festivals und ihre Songs und Videos werden millionenfach gestreamt. Nur einer von vielen Höhepunkten war die 20 Jahre Jubiläumsshow Ende 2024 – das größte Metfest aller Zeiten vor über 7000 begeisterten Fans. Auf Knightclub gehen Feuerschwanz den Weg weiter, den sie bereits auf den letzten Alben eingeschlagen haben.

Zur Feier des Tages präsentiert uns die Band ein Musikvideo zu Sam The Brave:

