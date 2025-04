Feuerschwanz: präsentieren Metalversion von „Gangnam Style“ (PSY)

Die deutschen Folk Metal-Chartstürmer Feuerschwanz überraschen mit ihrer ganz eigenen Interpretation des Party-Krachers Gangnam Style und kleiden PSYs 2012er-Hit in ein episches Heavy Metal-Gewand. Das Cover im unvergleichlichen Feuerschwanz Stil ist die zweite Single des neuen Studioalbums Knightclub, das am 25. Juli 2025 über Napalm Records erscheint. Mit dem dazugehörigen, energiegeladenen Musikvideo animieren Feurschwanz nicht nur die Metal-Welt zum Tanz.

Feuerschwanz haben in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wandel durchgemacht und sind nach 20 Jahren Bandbestehen und zwei Nummer Eins Alben in den offiziellen Deutschen Album Charts erfolgreicher und gefragter denn je. Im Zuge ihrer Teilnahme am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2025 schafften es die Franken, ein Millionenpublikum und mediale Aufmerksamkeit weit über die Genre-Grenzen hinaus für sich zu gewinnen. Die bisherigen Headline-Tourneen von Feuerschwanz waren nahezu restlos ausverkauft, sie spielten zahlreiche Prime Time-Slots auf den größten Festivals verzeichnet Millionen von Streams und Videoaufrufen. Ende 2024 feierte die Band einen weiteren Meilenstein: Ihr 20-jähriges Jubiläum – zelebriert auf dem größten Metfest aller Zeiten, vor über 7.000 begeisterten Fans.

Feuerschwanz zu Gangnam Style:

„Ab in den Knightclub – im Gangnam Style! Ja, wir haben tatsächlich Tanzstunden genommen. Für den einzig echten Cover-Song auf dem neuen Album. Der K-Pop-Kracher von 2012 – ein Tanz zwischen den Welten, jetzt mit Geige, Dudelsack und einer ordentlichen Portion Metal. Ein Spiel der Gegensätze, eine Coverversion wie ein Ritual. Niemand hat danach gefragt – aber wir haben’s trotzdem getan.“

Mit Knightclub veröffentlichen Feuerschwanz nicht nur zum ersten Mal ein Studioalbum mit englischem Titel, sondern bedienen sich auch in den Lyrics vermehrt der englischen Sprache. Knightclub ist geprägt von Hits mit Ohrwurmcharakter, absoluter Partylaune, großen Hymnen und harten Metal Riffs. Dabei schaffen sie es, einmal mehr ihren unverwechselbaren Humor in vor Energie strotzende Songs einfließen zu lassen.

Der Titeltrack Knightclub ist ein wahrer Hit, der nicht nur ein Millionenpublikum in ganz Deutschland beim Eurovision Song Contest Vorentscheid in Partylaune versetzt, sondern auch bei jeder Metal Party für gute Laune sorgen wird. Auf der Albumversion wird die Band von Dag-Alexis Kopplin von SDP am Gesang unterstützt. Songs wie Valhalla und Avalon dagegen sind epische Hymnen und zeigen die ernstere Seite der Band auf. Auf Valhalla werden Feuerschwanz von Doro Pesch und Miracle Of Sound am Gesang unterstützt. Nach Mittelerde geht es bei The Tale Of Sam The Brave während auf Name Der Rose ein weiterer Literaturklassiker besungen wird. Das bereits lange vorab veröffentlichte Lords Of Fyre feat. Lord Of The Lost ist ein Vorbote der gemeinsamen Co-Headline Tour der beiden Bands durch sieben deutsche Städte, die am 2. Oktober in Berlin startet. Knightclub wurde von Simon Michael (Subway To Sally) produziert und von Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) gemastert. Das Coverartwork stammt aus der Feder von Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall).

Knightclub Tracklist:

1. Knightclub (feat. Dag/SDP)

2. Tanz Der Teufel

3. Avalon

4. Drunken Dragon

5. Eisenfaust

6. Name Der Rose

7. Valhalla (feat. Doro Pesch & Miracle Of Sound)

8. The Tale Of Sam The Brave

9. Testament

10. Lords Of Fyre (feat. Lord Of The Lost)

11. Gangnam Style

Knightclub wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

– Deluxe Box (inkl. 2-CD Mediabook, Wikingermesser, Sammelkarten-Set, Flagge) – exklusiv im Napalm Records Mailorder (limitiert)

– 1-LP Gatefold Liquid – exklusiv im Napalm Records Mailorder (limitiert)

– 1-LP Gatefold Green – exklusiv im Napalm Records Mailorder (limitiert)

– 1-LP Gatefold Splatter – exklusiv im Napalm Records Mailorder (limitiert)

– 3-CD Earbook (CD, CD-BONUS, CD-Instrumental), Booklet 48 Seiten

– 2-CD Mediabook (CD, CD-Bonus), Booklet 40 Seiten

– 1-LP Gatefold BLACK

– 1-CD Jewel Case, Booklet 24 Seiten

– Digitales Album

Feuerschwanz live 2025:

Lords Of Fyre Tour 2025

Feuerschwanz & Lord Of The Lost

mit The Dark Side Of The Moon

02.10.25 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE – Hannover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE – München / Zenith

18.10.25 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle

Festivals 2025:

30.05.25 DE – Rastede / MPS Rastede

31.05.25 AT – Kufstein / Kufstein Music Festival

13.06.25 DE – Geldern / Tolkien Tage

14.06.25 DE – Burg Abenberg / Feuertanz Festival

15.06.25 NL – Leuwarden / Into The Grave

18.07.25 FR – Selestat / Les Tanzmatten

19.07.25 DE – Loiching / Open Air Weigendorf

24.07.25 DE – Bremen / Seebühne

25.07.25 DE – Creuzburg / Burg Creuzburg

26.07.25 DE – Bückeburg / MPS Bückeburg

08.08.25 ES – Vilenna / Leyendas Del Rock

10.08.25 UK – Derbyshire / Bloodstock

16.08.25 CH – Cudrefin / Rock The Lakes

23.08.25 DE – Schleswig / Baltic Open Air

04.09.25 DE – Loreley / 30 Jahre In Extremo

06.09.25 DE – Luhmühlen / MPS Luhmühlen

Feuerschwanz sind:

Johanna – Geige, Drehleier

Hauptmann – Gesang, Akustik-Gitarre

Ben – Flöte, Dudelsack, Akustik-Gitarre, Gesang

Hans – E-Gitarre

Jarne – Bass

Rollo – Schlagzeug

Yennefer – Tanz & Performance

Hela – Tanz & Performance