The Fading: veröffentlicht kraftvolles neues Musikvideo „Dybbuk“

Die Band The Fading veröffentlicht ein beeindruckendes neues Musikvideo – eine Echtzeitproduktion in einer Ära, in der Inhalte zunehmend mit künstlicher Intelligenz erstellt werden. Das Video wurde vollständig in Israel gedreht und zeigt atemberaubende historische Orte sowie eine präzise Kameraführung, die den kraftvollen und einzigartigen Stil der Band zum Leben erweckt.

In einer Zeit, in der die meisten in der Musikindustrie auf KI-Lösungen und per Knopfdruck generierte Bilder setzen, sagen die Bandmitglieder: „Wir haben Monate damit verbracht, Dybbuk zu planen, zu drehen und zu schneiden, um unserem Publikum etwas Besonderes zu bieten – etwas, das sie die Musik durch die Bilder spüren lässt.“ „Wir glauben an die Kraft von echten Bildern, die am Set entstehen – ohne Abkürzungen. Die Reaktionen, die wir bisher erhalten haben, bestätigen uns, dass dies der richtige Weg ist.“

Das neue Video Dybbuk ist jetzt auf YouTube verfügbar, und der Song kann auf Spotify, Apple Music und allen anderen großen Streaming-Plattformen gehört werden.