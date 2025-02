Uriah Heep: „The Magician’s Farewell Tour 2025“ kommt für 9 Shows nach Deutschland

Uriah Heep sind stolz darauf, die Europa-Etappe der The Magician’s Farewell-Tour im Oktober/November 2025 anzukündigen. Die Tour wird neun Shows in Deutschland umfassen, um einen der wichtigsten britischen Rockacts aller Zeiten zu feiern. Weitere Termine in Europa werden in Kürze bekannt gegeben.

Mick Box sagt: „Wer hätte gedacht, dass die Band schon seit 55 Jahren besteht? Und ich weiß, dass viele von Ihnen von Anfang an dabei waren. Nun, keiner von uns wird jünger, und deshalb haben wir leider beschlossen, ab 2025 nicht mehr auf Welttournee zu gehen.

Unter dem sehr treffenden Titel The Magician’s Farewell werden wir unsere letzte Reise auf der Straße antreten. Dies wird kein langer, schleppender Abschied, aber wir beabsichtigen, in den nächsten 2-3 Jahren an so vielen Orten wie möglich zu spielen und euch alle ein letztes Mal zu sehen. Ich möchte noch einmal betonen, dass die Band auch nach Abschluss der Tournee so lange wie möglich weiter Konzerte geben wird, allerdings nur bei einzelnen Festivals und ähnlichen Veranstaltungen.

Im Namen der Band und in meinem eigenen Namen möchte ich mich bei euch allen für die anhaltende Unterstützung bedanken, die ihr uns immer gegeben habt und die uns so viel bedeutet. Ich freue mich darauf, euch alle sehr bald wiederzusehen … „Appy Days!“

Die Tour im Oktober/November 2025 sind die ersten Termine der Band auf dem europäischen Festland seit ihrer (wegen Covid) verspäteten Tour im Jahr 2022, mit der das 50. Jubiläum der Band gefeiert wurde. Die Tatsache, dass die Band nun zu ihrem 55. Jubiläum zurückkehrt, zeugt von der Langlebigkeit dieser außergewöhnlichen britischen Band.

Auf der Tour mit dabei sind ganz besondere Gäste, die kanadischen Rocklegenden April Wine.

Tickets für die Termine in Deutschland sind ab dem 5. Februar 2025, 11:00 Uhr exklusiv auf www.reservix.de erhältlich. Am 6. Februar, 11:00 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf.

27.10.25 München – Circus Krone

28.10.25 Frankfurt – Jahrhunderthalle

29.10.25 Stuttgart – Liederhalle

30.10.25 Berlin – Uber Eats Music Hall

01.11.25 Bochum – RuhrCongress

02.11.25 Hamburg – Docks

03.11.25 Hannover – Capitol

05.11.25 Fürth – Stadthalle

08.11.25 Leipzig – Haus Auensee

Über Uriah Heep:

Von den legendären britischen Rockbands sind nach der Auflösung von Black Sabbath und Jethro Tull vielleicht nur noch Deep Purple, Yes und Uriah Heep übrig, um die Tradition des hochwertigen, originellen, progressiven Hardrocks aufrechtzuerhalten, der zu Beginn einer goldenen Ära für diese Musik, von den späten 60er-Jahren bis ins Nexus-Jahr 1970, geschmiedet wurde.

An diesem Scheideweg halfen Uriah Heep zusammen mit Led Zeppelin, Black Sabbath und Deep Purple mit ihrem Debütalbum Very ‚Eavy, Very ‘Umble dabei, eine einzigartig britische Form des Heavy Metal zu erfinden. Die Platte wurde in den USA zwar als selbstbetitet angeboten, jedoch war sie, unabhängig von der Titelgebung, historisch gesehen von enormer Bedeutung für die Erfindung eines Musikformats, das die 70er-Jahre beherrschen und sich in den 80er-Jahren nur noch verstärken sollte.

Die Langlebigkeit von Uriah Heep ist ein Zeugnis für die Musik der Band, das produktive Songwriting, die unglaublichen Live-Shows und den unermüdlichen Einsatz. „Legenden“ ist ein Begriff, der oft verwendet wird – aber er passt zu Uriah Heep. Die Band blickt auf eine über 55-jährige Karriere zurück, die eine Achterbahnfahrt war: 25 Studioalben, 21 offizielle Live-Alben, mehr als 45 Millionen verkaufte Alben weltweit und über 4000 Auftritte in 60 Ländern.

Vom treffend betitelten Debütalbum Very ‚Eavy… Very ‘Umble aus dem Jahr 1970 bis hin zu ihrem letzten großartigen Studioalbum Chaos & Colour, das 2023 veröffentlicht wurde, haben Uriah Heep immer mitreißenden Hardrock produziert, der mit atemberaubenden Melodien und komplexen Harmonien gemischt ist.