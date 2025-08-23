President: Debüt-EP „King Of Terrors“ erscheint am 26.09.2025

President sind ein anonymes – im Vereinigten Königreich ansässiges – Kollektiv, das an der Schnittstelle von Heavy Music, elektronischer Experimentierfreude und filmischer Atmosphäre agiert. Sie verweigern sich den traditionellen Strukturen von Genre oder Identität und setzen stattdessen ihre Absicht über das Image — sie rücken die Einzelperson aus dem Rampenlicht und konzentrieren sich konsequent auf die Musik selbst.

Die Presidents Debüt-EP King Of Terrors erscheint am 26.09.2025.

Nach einer Reihe erster elektrisierender Live-Auftritte – u.a. auf dem Download Festival UK – zieht die Bewegung weiter auf The Campaign Trail – die erste Headliner-Tour durch UK & Europa und als Support von Architects.

Es markiert den Beginn eines neuen Kapitels in einer Geschichte, die schon jetzt zu den meistdiskutierten Auftritten eines Newcomers in diesem Jahr zählt.

Jede Show wird kein bloßes Konzert sein, sondern ein Statement: Ein Zusammenkommen von Glauben, Lautstärke und Widerstand.

“We never set out to lead. But when enough people walk beside you, it becomes a march. The Campaign Trail is for everyone who’s felt something stir inside them. Now is the time to raise your voice.” — The President

President – The Campaign Trail Headlinertour

09.01.2026 – Paris – Sold Out

10.01.2026 – Amsterdam – Sold Out

11.01.2026 – Cologne – Sold Out

30.01.2026 – Zurich – Sold Out

01.02.2026 – Barcelona – Sold Out

02.02.2026 – Madrid – Sold Out

12.04.2026 – Dublin – Sold Out

14.04.2026 – Manchester – Sold Out

15.04.2026 – Glasgow – Sold Out

17.04.2026 – Leeds – Sold Out

18.04.2026 – Bristol – Sold Out

20.04.2026 – Norwich – Sold Out

21.04.2026 – London – Sold Out

Architects / Landmvrks / President – Europa 2026

13.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

15.01.2026 – Copenhagen, KB Hallen

16.01.2026 – Stockholm, Annexet

18.01.2026 – Helsinki, Ice Hall

20.01.2026 – Gothenburg, Partille Arena

22.01.2026 – Berlin, UFO Velodrom

23.01.2026 – Gliwice, Arena Gliwice

25.01.2026 – Vienna, Gasometer

26.01.2026 – Prague, O2 Universum

27.01.2026 – Budapest, Budapest Arena

29.01.2026 – Milan, Fabrique