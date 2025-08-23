President: Debüt-EP „King Of Terrors“ erscheint am 26.09.2025

President sind ein anonymes – im Vereinigten Königreich ansässiges – Kollektiv, das an der Schnittstelle von Heavy Music, elektronischer Experimentierfreude und filmischer Atmosphäre agiert. Sie verweigern sich den traditionellen Strukturen von Genre oder Identität und setzen stattdessen ihre Absicht über das Image — sie rücken die Einzelperson aus dem Rampenlicht und konzentrieren sich konsequent auf die Musik selbst.
Die Presidents Debüt-EP King Of Terrors erscheint am 26.09.2025.
Nach einer Reihe erster elektrisierender Live-Auftritte – u.a. auf dem Download Festival UK – zieht die Bewegung weiter auf The Campaign Trail – die erste Headliner-Tour durch UK & Europa und als Support von Architects.
Es markiert den Beginn eines neuen Kapitels in einer Geschichte, die schon jetzt zu den meistdiskutierten Auftritten eines Newcomers in diesem Jahr zählt.
Jede Show wird kein bloßes Konzert sein, sondern ein Statement: Ein Zusammenkommen von Glauben, Lautstärke und Widerstand.
“We never set out to lead. But when enough people walk beside you, it becomes a march. The Campaign Trail is for everyone who’s felt something stir inside them. Now is the time to raise your voice.” — The President
President – The Campaign Trail Headlinertour
09.01.2026 – Paris – Sold Out
10.01.2026 – Amsterdam – Sold Out
11.01.2026 – Cologne – Sold Out
30.01.2026 – Zurich – Sold Out
01.02.2026 – Barcelona – Sold Out
02.02.2026 – Madrid – Sold Out
12.04.2026 – Dublin – Sold Out
14.04.2026 – Manchester – Sold Out
15.04.2026 – Glasgow – Sold Out
17.04.2026 – Leeds – Sold Out
18.04.2026 – Bristol – Sold Out
20.04.2026 – Norwich – Sold Out
21.04.2026 – London – Sold Out
Architects / Landmvrks / President – Europa 2026
13.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall
15.01.2026 – Copenhagen, KB Hallen
16.01.2026 – Stockholm, Annexet
18.01.2026 – Helsinki, Ice Hall
20.01.2026 – Gothenburg, Partille Arena
22.01.2026 – Berlin, UFO Velodrom
23.01.2026 – Gliwice, Arena Gliwice
25.01.2026 – Vienna, Gasometer
26.01.2026 – Prague, O2 Universum
27.01.2026 – Budapest, Budapest Arena
29.01.2026 – Milan, Fabrique