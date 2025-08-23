The Lazys: haben ihr neues Video „Hot Under The Collar“ veröffentlicht

Die Band erzählt, wie das Video entstanden ist:

„Für Hot Under The Collar wollten wir es simpel halten und wieder die spaßige Seite der Band zeigen – ein fester Bestandteil unserer DNA. Gleichzeitig sollte es etwas Frisches haben, aber trotzdem die Lyrics aufgreifen. So entstand die Idee, ein Baustellen-Thema einzubauen.

Die Zeit war knapp (gedreht werden musste an nur einem Tag), dazu kam ein Hardcore-Fan der Lazys, der über unsere Kickstarter-Kampagne einen Platz im Video ergattern konnte. On top die Herausforderung, tatsächlich auf einer echten Baustelle zu drehen. Am Ende fiel die Entscheidung, vor einer weißen Cyc-Wall zu shooten. Ein paar Fake-Betonbarrieren dazu, Marshall-Stacks draufgepackt – und fertig war das Set im G1 Studio in Toronto.

Dann hieß es: Jungs in bunte Outfits stecken, Weitwinkel-Linsen auspacken, mit tiefen und hohen Kamerawinkeln spielen – und schon bekam das Ganze diesen typischen Retro-Vibe der späten 90er und frühen 2000er, der Hochphase der Musikvideos.

Das Beste: Wir haben dafür wieder das gleiche Team wie beim Rattle Them Bones-Clip an Bord geholt!“

Regie: Scott Baker

Hot Under The Collar Tour 2025

Headline: The Lazys

Special guest: Junkyard Drive

Support: Magna Vita *

20.08.25 DE – Hamburg / Knust

21.08.25 DK – Copenhagen / Hotel Cecil

22.08.25 SE – Malmö / Plan B

23.08.25 DE – Seth / Ackerbrand Festival

26.08.25 DE – Berlin / Privatclub *

27.08.25 CZ – Prague / Modra Vopice *

28.08.25 DE – München / Backstage Halle *

29.08.25 DE – Leipzig / Hellraiser *

30.08.25 DE – Bad Friedrichshall / Lemmys

31.08.25 DE – Frankfurt / Nachtleben

03.09.25 UK – London / The Underworld *

04.09.25 UK – Southampton / Joiners *

05.09.25 UK – Cardiff / The Globe *

06.09.25 UK – Manchester / Rebellion *