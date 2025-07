The Lazys: kündigen Magna Vita als Support für ausgewählte Shows an

Australiens wildester Rock-Export, The Lazys, bringt mit ihrer Hot Under The Collar Tour die Stimmung nach Europa und Großbritannien – und das nicht allein.

Mit dabei auf dieser spannungsgeladenen Tour sind die dänischen Hardrocker Junkyard Drive und Magna Vita, die aufstrebende Kraft des melodischen, riffigen Hardrocks. Magna Vita verbindet klassisches Shredding mit modernem Songwriting und kreiert feurige Tracks, die selbst die hartnäckigsten Widersacher überzeugen. Ihre Songs treffen wie ein Schlag ins Gesicht – und lassen einen fragen: „Wann kommt der nächste Song?“

Laute Gitarren. Gewaltige Energie. Keine Entschuldigungen.

Ihr seid gewarnt. 🤘

The Lazys – Hot Under The Collar Tour 2025

Headline: The Lazys

Special Guest: Junkyard Drive

Support: Magna Vita *



07.08.25 UK – Glasgow / Audio

08.08.25 UK – Leeds / The Key Club

09.08.25 CH – Brienz / Brienzersee Rockfestival

10.08.25 UK – Stockport / Firevolt Festival

14.08.25 NL – Eindhoven / Cafe The Jack

15.08.25 DE – Köln / Gebäude 9

16.08.25 DE – Essen / Don’t Panic

20.08.25 DE – Hamburg / Knust

21.08.25 DK – Copenhagen / Hotel Cecil

22.08.25 SE – Malmö / Plan B

23.08.25 DE – Seth / Ackerbrand Festival

26.08.25 DE – Berlin / Privatclub *

27.08.25 CZ – Prague / Modra Vopice *

28.08.25 DE – München / Backstage Halle *

29.08.25 DE – Leipzig / Hellraiser *

30.08.25 DE – Bad Friedrichshall / Lemmys

31.08.25 DE – Frankfurt / Nachtleben

03.09.25 UK – London / The Underworld *

04.09.25 UK – Southampton / Joiners *

05.09.25 UK – Cardiff / The Globe *

06.09.25 UK – Manchester / Rebellion *

Magna Vita präsentiert sich als eine Band, die melodischen, riff-betonten Hard Rock liefert, der aus einer gelungenen Mischung aus traditionellem Shredding und modernem Songwriting besteht. Einige der Songs könnten auf den ersten Blick etwas zu heiß erscheinen, doch tatsächlich sind sie labortechnisch hergestellte Einstiegsdrogen für all jene, die sich noch nicht in die Welt des Rock verliebt haben.

Junkyard Drive haben seit ihrer Gründung im Jahr 2014 die Rockszene mit intensiver Energie und unbändiger Leidenschaft geprägt. Die dänische Rockband setzt mit den Gitarristen Kristoffer Kristensen und Ollie Hartmann neue Maßstäbe in ihrer Musik. Sie sind entschlossen, ihren Sound auf ein neues Niveau zu heben und weiterhin zu definieren, was moderne Rockmusik ausmacht.

The Lazys online:

https://www.facebook.com/thelazysofficial/

https://www.instagram.com/thelazys/