Heaven Shall Burn: lang erwartetes Album „Heimat“ ist jetzt erhältlich

Heaven Shall Burn haben ihr episches neues Video War Is The Father Of All veröffentlicht, das mit dem Intro Ad Arma kurz vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Albums Heimat erscheint. Unter der Regie von Mirko Witzki entführt das Video in eine vertraute apokalyptische Landschaft und lässt sich von dem Krieg in der Ukraine inspirieren. Der Chor, arrangiert von Wilhelm Keitel, besteht aus ukrainischen Musikern, was die Botschaft des Songs zusätzlich verstärkt.

Seht euch das Video zu War Is The Father Of All hier an:

Heimat thematisiert Identität, Vertreibung und die harten Wahrheiten des Krieges. Gitarrist Maik Weichert reflektiert über das Aufwachsen hinter dem eisernen Vorhang und konfrontiert die bittere Realität, dass Frieden oft durch Stärke erzwungen wird. Das Album enthält orchestrale Werke wie bei Imminence und Inter Arma, unterstützt vom Mondëna Quartet und dem Sophia Chamber Chor, mit der Produktion von Sven Helbig und Tue Madsen.

Das Artwork, gestaltet von Eliran Kantor, symbolisiert Widerstand und Reflexion durch ein dramatisches Triptychon, das einen Hirsch, einen Luchs und eine Eule zeigt.

Heaven Shall Burn sind:

Marcus Bischoff – Gesang

Maik Weichert – Gitarre

Alexander Dietz – Gitarre

Eric Bischoff – Bassgitarre

Christian Bass – Schlagzeug

