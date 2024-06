The Lazys: sind zurück auf EU/UK Tour im Sommer & Herbst 2024

Im vergangenen Herbst meldeten sich The Lazys mit ihrer neuen Single Rattle Them Bones zurück, einem explosiven Song, der die Irrungen, Wirrungen und die Wiederauferstehung der Band während der Pandemie und deren Nachwehen beschreibt! Mit ihrem guten Ruf für mitreißende Live-Auftritte und einem Sound, der die wahre Essenz des Rock liefert, ist es keine Überraschung, dass sich ihr Bekanntheitsgrad in den letzten zehn Jahren von ihrer australischen Heimat nach Nordamerika, Europa und darüber hinaus ausgebreitet hat.

Für The Lazys geht es nicht nur um die Musik. Die Band hat eine einzigartige Art und Weise, mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten, sei es durch Späße auf der Bühne, Bar-Solos oder Treffen am Merch. Ihre Shows schaffen ein Gefühl der Einheit zwischen Band und Fan, das für das ultimative Rock’n’Roll-Erlebnis sorgt. The Lazys haben sich seit 2007 einen Namen im modernen Rock gemacht. Ob Wacken Open Air, Rockpalast oder ein verschwitzter Club, wo immer sie auftauchen, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck.

Seht The Lazys live an den folgenden Deutschland-Terminen:

03.09.24 DE – Düsseldorf / Pitcher

04.09.24 DE – Frankfurt / Nachtleben

06.09.24 DE – München / Backstage Halle

10.09.24 DE – Essen / Don’t Panic

12.09.24 DE – Hamburg / Logo

15.09.24 DE – Berlin / Badehaus

Ticket Link: https://www.eventim.de/artist/the-lazys/