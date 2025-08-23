Death In Fiction: veröffentlichen Death-Metal-Version von „Gimme! Gimme! Gimme!“

Die Augsburger Melodic-Death-Metal-Band Death in Fiction brachten am 08.08.2025 ihre neue Single über Hicktown Records heraus – und sorgt für eine echte Überraschung: Mit Gimme! Gimme! Gimme! verwandelt die Band den ikonischen Disco-Klassiker von ABBA in eine düstere und brachiale Metal-Hymne.

Die Single erscheint digital über Cargo Records (Download & Streaming) und ist weltweit auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music, YouTube und SoundCloud verfügbar.

Produziert wurde das Werk von Reinhard Johannes Gross in Zusammenarbeit mit den ABBA-Legenden Benny Andersson und Björn Ulvaeus, die auch als Autoren des Originals fungieren.