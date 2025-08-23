Skjebne: kündigt Debüt-EP „Dark Journal“ an

Das norwegische Metal-Projekt Skjebne von Dag Ivar Nordby veröffentlicht in den kommenden Wochen seine erste EP Dark Journal. Die Songs erscheinen nach und nach als digitale Singles, bevor das komplette Werk am 13.09.2025 erhältlich sein wird.

Skjebne ist das persönliche Metal-Projekt von Dag Ivar Nordby aus dem norwegischen Svelvik. Nordby schreibt und produziert alle Songs selbst in seinem Heimstudio. Mit einem tiefen Gespür für Melodien verbindet er atmosphärische und rohe Metal-Sounds, die sowohl Härte als auch Verletzlichkeit transportieren.

Die Vocals für Dark Journal steuerte der talentierte Sänger Rob Davies bei, dessen Zusammenarbeit das Projekt klanglich auf ein neues Level brachte.