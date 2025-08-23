Heavysaurus und die Hexenmeister Des Metal: das neue Hörspiel thematisiert Ozzy Osbourne

Hexe Rupulina offenbart ihren fünf Dino-Kids ein echtes Familiengeheimnis: vor vielen Jahren wurde ihr von einem Hexenmeister das goldglänzende Mikrophon gestohlen. Dieses Mikrophon verlieh dem Besitzer die Kraft, den Heavy Metal zu erfinden. Um Rupulinas Ehre wieder herzustellen, beschliessen Heavysaurus den gestohlenen Wertgegenstand zurückzuholen. Auf ihrer Abenteuerreise begegnen sie dabei zahlreichen aufregenden und verrückten Leuten, grummeligen Wölfen und paranoiden Fledermäusen. Heavysaurus Folge 4 erzählt euch eine wilde, gruselige aber auch sehr spassige Geschichte: nämlich die des Heavy Metal, der einzig wahren Musikgattung im Universum!

Hinweis: Im vierten Teil der Erfolgsserie wird – neben The Who, Led Zeppelin, Deep Purple u.a. – auch der unlängst verstorbene Großmeister des Heavy Metal, Ozzy Osbourne, thematisiert. Die Hexenmeister Des Metal-Folge wurde freilich schon weit vor dem Tod des legendären Sängers produziert.