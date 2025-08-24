Yawning Man: haben neues Album „Pavement Ends“ angekündigt

Legendäre Desert Rock Pioniere Yawning Man haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums Pavement Ends für den 14.11.2025 auf Heavy Psych Sounds angekündigt. Die Gründungsmitglieder Gary Arce und Mario Lalli reunieren sich mit Bill Stinson, um was als eines ihrer dunkelsten und schwersten Werke gilt, zu präsentieren. Heute wird der erste Track über It’s Psychedelic Baby Magazine veröffentlicht.

Der erste Vorgeschmack auf diese kraftvolle neue Richtung kommt mit dem Titel Bomba Negra, der in die tiefen emotionalen Strömungen von Yawning Mans einzigartigem und einflussreichem Ansatz im instrumentalen Rock eintaucht.

Das Gründungstrio, bestehend aus Gitarrist Gary Arce und Bassist Mario Lalli – die ursprünglichen Architekten des ikonischen Sounds der Band – ist im Studio mit Schlagzeuger Bill Stinson vereint, um das mit Spannung erwartete neue Album Pavement Ends zu produzieren. Dieses neue Kapitel zeigt, wie Arce und Lalli den explorativen Geist ihrer abenteuerlichsten Arbeiten wieder aufleben lassen und einen Kurs durch einige der tiefgründigsten und kraftvollsten Kompositionen der Band bis heute steuern. Das Album ist ein Meisterwerk der Dynamik, das zwischen Momenten von starker, eindringlicher Schönheit und immensen, gewichtigen Klängen wechselt und eine fesselnde Landschaft von Spannung und Entspannung schafft.

Das Cover des Albums ziert ein auffälliges Gemälde, das die erste Zusammenarbeit der Band mit der renommierten Künstlerin Diane Bennett aus Joshua Tree markiert. Die Aufnahmen fanden im Gatos Trail Studio unter der Leitung von Dan Joeright statt, während das Mixing und die Co-Produktion von Mike Shear übernommen wurden.

Yawning Man – Pavement Ends erscheint am 14.11.2025 auf Heavy Psych Sounds.