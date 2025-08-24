Vihilija: veröffentlicht rohe neue Single Carnivora

Die Band Vihilija aus Minsk hat am 21.08.2025 ihre neue Single Carnivora veröffentlicht, die als viertes Kapitel ihres kommenden Konzeptalbums Anima fungiert.

Die Single kann hier angehört werden: https://band.link/carnivora.

Über den Track: Carnivora thematisiert das Tier in jedem Menschen – wild, unersättlich und unmöglich zu bändigen. Manchmal frisst es sich selbst, Stück für Stück, was zu einer langsamen Selbstzerstörung führt. Mit dieser Veröffentlichung haben wir einen rohen, primalen Sound angestrebt, während wir unsere Liebe zu Deafheaven, Deftones und Cult of Luna lebendig halten – alles eingebettet in die Intensität klassischer Black Metal-Vibes.