Vihilija: schließen „Anima“-Zyklus mit düsterer Single „Anima Sola“ ab

Die Band Vihilija hat mit Anima Sola eine neue Single veröffentlicht, die den Abschluss ihres Anima-Zyklus markiert und zugleich den Übergang zum kommenden Werk Liber Heretica einleitet.

Musikalisch erweitert die Band ihren Sound um Post-Punk-Einflüsse und verstärkt eingesetzte Post-Metal-Elemente. Das Ergebnis ist eine düstere, cineastische Klanglandschaft, die bewusst außerhalb der ursprünglichen Album-Tracklist positioniert wurde – als Brücke zur nächsten musikalischen Phase.

Inhaltlich erzählt Anima Sola eine melancholische Allegorie einer Seele zwischen Geburt und Tod. Dabei stellt die Band eine provokante Frage: Was, wenn das Leben selbst keine Gabe, sondern eine Strafe ist? Der Song zeichnet eine Reise durch Schuld, Schmerz und die Suche nach Erlösung durch reinigendes Feuer.

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