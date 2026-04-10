Midnatt stellen sich vor

Midnatt aus Schweden haben gerade ihre Debüt-LP Skräckfylld Förtjusning am 27.03.2026 via Jawbreaker Records veröffentlicht. In unserer neuen Rubrik stellt Sänger und Bassist Aron Torstensson sich und die schwedische Band vor.

Wann hast du erstmalig ein Instrument in die Hand genommen und welches Instrument war das?

Ich habe mit 13 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Robin, der jetzige Midnatt-Schlagzeuger, wollte eine Band gründen. Er brauchte einen Schlagzeuger, also fing ich einfach an, mit ihm zu spielen.

Welche Platte hast du dir als Erstes selbst gekauft?

Ich glaube, das erste Album, das ich gekauft habe, war Samsons Don’t Get Mad, Get Even.

Wann und wo war dein erstes Livekonzert als Zuschauer und wer stand auf der Bühne?

Es fand 2014 auf den Stockholm Fields statt. Robin und ich sind hauptsächlich zu Metallica und Slayer gegangen, aber wir haben uns auch alle anderen Bands auf dem Festival angesehen.

Wann und wo hast du erstmalig selbst auf der Bühne gestanden und ein Konzert / einige Songs gespielt?

Es war in meiner und Robins kleinen Heimatstadt Deje. Wir haben mit unserer damaligen Band Wendorizer einen Auftritt in einem Café im Jahr 2013 oder 2014 gespielt.

Welcher Musiker:innen sind deine Vorbilder?

Als ich als Schlagzeuger anfing, waren es John Bonham, Nicko McBrain und Lars Ulrich.

Heutzutage schaue ich zu Bands auf, die gemeinsam etwas machen. Wenn ich Bands wie Vulture, Tyrann oder Enforcer anschaue, dann bringen sie sowohl auf den Alben als auch live auf der Bühne ein Gefühl mit, das ich nicht wirklich beschreiben kann. Ich möchte, dass die Leute bei Midnatt das Gleiche spüren.

Welche Bedeutung hat für dich der Bandname Mindnatt und wie sind du und deine Band-Members auf den Namen gekommen?

Robin hat sich den Namen ausgedacht. Zuerst schlug ich Midnight vor, aber den konnten wir aus vielen offensichtlichen Gründen nicht nehmen. Also wurde es die schwedische Übersetzung. Der Bandname spiegelt die Musik und das Gefühl wider, die wir in die Welt bringen wollen.

Wo und wann haben Midnatt erstmalig live auf der Bühne gestanden und wie waren die Reaktionen des Publikums?

Unser erster Auftritt war in Arvika im Blå Huset, wo wir damals probten. Es war eine Halloween-Party mit ein paar anderen lokalen Bands. Es war eine Killer-Show. Ich erinnere mich, dass wir Coverversionen von Heavy Metal Angels (Heavy Load) und Hell Bent For Leather (Judas Priest) spielten.

Nenn uns fünf Platten, die für deine Entwicklung als Musiker essenziel waren?

Enforcer – From Beyond

Iron Maiden – Iron Maiden

In Solitude – Sister

Judas Priest – Stained Class

Antichrist – Sinful Birth

Wenn du zu Hause entspannen möchtest, was legst du auf?

Es variiert je nach Stimmung. Im Moment höre ich viel Speglas mit dem Album Endarkenment, Being & Death und die neue No Future-LP. Bo Hansson bekommt ebenfalls viele Umdrehungen zurzeit.

Danke, die finalen Worte gehören dir.

Passt auf! Midnatt kommen zu euch allen.