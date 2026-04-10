Reflection Black: veröffentlichen neues Album „Burning Obsidian Star“

Die griechische Gothic-Rock- und Post-Punk-Band Reflection Black hat am 20.03.2026 ihr zweites Album Burning Obsidian Star über Swiss Dark Nights veröffentlicht. Der Release erscheint als CD und digital.

Nach dem Debüt Last Stop To Nowhere (2023) zeigt sich die Band als gewachsene Viererbesetzung mit einem intensiveren, organischeren Sound. Musikalisch verbindet das Album düsteren Post-Punk und Gothic Rock mit okkulten und atmosphärischen Elementen, etwa in Songs wie Dreams Fade To Nothing oder dem Titeltrack Burning Obsidian Star, der auch Black-Metal-Einflüsse einbindet.

Inhaltlich bewegt sich das Werk zwischen Spiritualität, Mythologie und existenzieller Dunkelheit und festigt den charakteristischen Stil der Band innerhalb der modernen Gothic-Szene

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