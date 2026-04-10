Enter Shikari: überraschen mit neuem Album „Lose Your Self“

Ohne vorherige Ankündigung oder Teaser haben Enter Shikari heute Nacht überraschend ihr brandneues Album veröffentlicht: Lose Your Self erscheint via So Recordings und enthält 12 Tracks. Es geht um Verlassenheit, Vergeblichkeit und Verzweiflung ob des Zustands der Welt. Dennoch ziehen sich Hoffnungsschimmer und Optimismus durch das Album.

Während wir Überraschungsreleases in den vergangenen Jahren zwar auch von großen Popstars wie Beyoncé, Taylor Swift und Justin Bieber gesehen haben, veröffentlichen Enter Shikari Lose Your Self anders als diese nicht nur zunächst rein digital, sondern zeitgleich auch bereits physisch. Das Werk steht seit heute um Mitternacht (Freitag, 10. April) zum Streamen bereit und ist ab sofort zudem weltweit auf CD und Vinyl erhältlich. Hört HIER rein.

Sänger Rou kommentiert:

„We’re delighted to present Lose Your Self, and give people the chance to hear a Shikari record like never before – as a cohesive whole.

We want people to go on a proper journey with this album, and see where it takes them.

No lead up, no singles, and no explanation. Forcing the listener to actually listen, without being drip-fed ideas out of context, or spoon-fed explanations.

We simply present it all, for the listener to immerse themself in.

Releasing in this way was also a decision to not be distracted by chart races, or accolades and “things”.

We got the No.1 album on our last record. This is simply about the music being presented in a natural way.

Despite turning out to be one of our darkest and heaviest albums to date, it also preaches hope and offers answers.

Shikari will always offer hope, because without hope there is no action. We’ll just always offer it with a dose of realism.”

Um das Überraschungsalbum zu feiern, werden Enter Shikari eine Reihe ebenfalls heute angekündigter, intimer Releaseshows spielen: Am 23. April in Liverpool (The Cavern), am 24. April in Kingston (The Fighting Cocks) sowie am 25. April in London (Signature Brew). Fans können der Band dabei so nah wie selten zuvor kommen und die neuen Songs zum ersten Mal live erleben. Der Ticketverkauf startet am 15. April.

Kürzlich hatten Enter Shikari für später im Jahr bereits ihre bisher größte europäische Headline-Arenatour angekündigt, die am 3. November in der Sporthalle Hamburg starten wird. Wenig später werden Enter Shikari ihre bisher größte Headline-Show in Deutschland spielen, in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle. Insgesamt gastiert die Band für fünf Konzerte in Deutschland. Holding Absence und The Callous Daoboys begleiten Enter Shikari dabei.

03.11.2026 – (DE) Hamburg, Sporthalle

04.11.2026 – (DE) München, Zenith

05.11.2026 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

06.11.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

07.11.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

Die Konzertreise im November wird Enter Shikaris erste Arenatour seit der Tour zum Nummer-1-Album A Kiss For The Whole World 2024 sein. Damals traten sie zum ersten Mal in der Wembley Arena auf und dokumentierten die Show für das digital und physisch erhältliche Album Live At Wembley. Zudem kann man sich die gesamte Show hier ansehen – inkl. Footage der ersten FPV-Drone, die jemals live während einer Show in der Wembley Arena geflogen wurde!

Im Lauf ihrer bemerkenswerten Karriere haben Enter Shikari einiges erreicht. Bis dato stehen über 3000 Livekonzerte zu Buche, inklusive drei Headline-Arenatouren durch die UK, Support-Shows mit The Prodigy und Linkin Park und Festivals wie Glastonbury, Reading & Leeds, Download und Slam Dunk.