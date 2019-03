In Deutschland waren die Shows der Tropical Hazards Tour in Köln, Hamburg, Berlin und München ausverkauft. Die Tour befindet sich heute in Paris und endet kommende Woche in London. Wer The Lazys bisher verpasst hat, bekommt mit dem Auftritt beim WDR Rockpalast am 23.03. noch eine Chance mit der Band zu feiern. Wie das aussieht könnt ihr im ersten Teil des Tour-Movies anschauen.

