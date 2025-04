The Lazys: kündigen „Hot Under The Collar“ EU-Tour mit Junkyard Drive als Special Guests an

Rock’n’Roll-Fans aufgepasst! Australiens wildester Rock-Export The Lazys bringt auf ihrer Hot Under The Collar Tour die Stimmung nach Europa und Großbritannien. Mit dabei sind die dänischen Hardrocker Junkyard Drive! 💥

Laute Gitarren. Gewaltige Energie. Keine Entschuldigungen.

Ihr seid gewarnt! 🤘

The Lazys – Hot Under The Collar Tour 2025

w/ Special Guests: Junkyard Drive

15.08.25 DE – Köln / Gebäude 9

16.08.25 DE – Essen / Don’t Panic

20.08.25 DE – Hamburg / Knust

26.08.25 DE – Berlin / Privatclub

27.08.25 CZ – Prague / Modra Vopice

28.08.25 DE – München / Backstage Halle

29.08.25 DE – Leipzig / Hellraiser

30.08.25 DE – Bad Friedrichshall / Lemmys

31.08.25 DE – Frankfurt / Nachtleben

Tickets: https://linktr.ee/TheLazysHotUnderTheCollarTour

The Lazys sind mit ihrer neuen Single Rattle Them Bones zurück, einem explosiven Track, der die Herausforderungen, Prüfungen und die Wiederauferstehung der Band während der Pandemie und deren Nachwirkungen verkörpert. Mit einem Ruf für elektrisierende Live-Auftritte und einem Sound, der das wahre Wesen des Rocks verkörpert, ist es keine Überraschung, dass sich ihr Ansehen im letzten Jahrzehnt von Australien über Nordamerika, Europa und darüber hinaus verbreitet hat.

Für The Lazys geht es nicht nur um die Musik. Die Band hat eine einzigartige Art, mit ihrem Publikum zu interagieren, sei es durch Bühnengeplänkel, Publikumsbeteiligung, Bar-Soli oder Merch-Hangs. Ihre Shows schaffen ein Gefühl der Einheit zwischen Band und Fans, was das ultimative Rock’n’Roll-Erlebnis ausmacht. Seit 2007 arbeiten The Lazys hart daran, ihren Namen im modernen Rock zu etablieren. Ob beim Wacken Open Air, Rockpalast oder in einem überfüllten, schweißtreibenden Club – wo immer sie auftreten, hinterlassen sie einen bleibenden Eindruck. Einmal sagte eine Legende: „It’s a long way to the top if you want to rock n roll.“ Daher kann man mit Sicherheit sagen, dass die Zukunft des Rocks in vertrauenswürdigen Händen liegt. Stellt sicher, dass ihr am 29. September den maximalen Pegel erreicht, wenn Rattle Them Bones die Radiowellen erobert!

The Lazys online:

https://www.facebook.com/thelazysofficial/

https://www.instagram.com/thelazys/