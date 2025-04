Rivers Of Nihil: präsentieren „Water & Time“-Single nebst Musikvideo

Water & Time ist die neueste Single der Progressive Death Metal-Alchemisten Rivers Of Nihil. Der Track stammt aus dem gleichnamigen fünften Album der Band, das am 30. Mai über Metal Blade Records erscheinen wird.

Kommentar des Gründungsgitarristen Brody Uttley: „Water & Time ist ein Song, den wir vor dem größten Teil des Albums geschrieben haben. Der Arbeitstitel war ‚TFF‚, was für ‚Tears For Fears‚ steht, denn in vielerlei Hinsicht habe ich das Gefühl, dass wir einen großen, synthielastigen Song mit Refrain schreiben wollen, ähnlich wie diese Art von Bands. Ursprünglich war es ein Song, den ich komplett mit einem Synthesizer geschrieben habe, eigentlich nur als Experiment, ohne zu denken, dass es ein Rivers-Song werden würde. Als ich jedoch die Hauptmelodie hörte, wusste ich, dass wir etwas Coolem auf der Spur waren, also füllten wir den Song mit ‚Metal-Band-Zeug‘ aus, um das zu bekommen, was man in der endgültigen Version hört.“

Rivers Of Nihil haben kürzlich ihre Aggressive Progressive EU/UK Headlinertour mit Unterstützung von Cynic, Beyond Creation und den Labelmates Dååth abgeschlossen. Im Mai kehrt die Band für einen weiteren einmonatigen Headliner auf die nordamerikanischen Bühnen zurück und wird dabei von Holy Fawn, Inter Arma und Glacial Tomb unterstützt. Tickets und VIP-Pakete sind ab sofort erhältlich unter: ron.soundrink.com. Alle bestätigten Termine findet ihr hier:

Rivers Of Nihil mit Holy Fawn, Inter Arma, Glacial Tomb:

5/22/2025 Underground Arts – Philadelphia, PA

5/23/2025 The Palladium (Upstairs) – Worcester, MA

5/24/2025 Rec Room – Buffalo, NY

5/25/2025 The King Of Clubs – Columbus, OH

5/27/2025 Pike Room @ Crofoot – Pontiac, MI

5/28/2025 Reggies – Chicago, IL

5/29/2025 The Cabooze – Minneapolis, MN

5/30/2025 Bourbon Theater – Lincoln, NE

5/31/2025 Bluebird Theater – Denver, CO

6/01/2025 Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

6/03/2025 Rickshaw Theatre – Vancouver, BC

6/04/2025 El Corazon – Seattle, WA

6/05/2025 Dante’s – Portland, OR

6/06/2025 Goldfield Trading Post – Roseville, CA

6/07/2025 Teragram Ballroom – Los Angeles, CA

6/08/2025 Brick By Brick – San Diego, CA

6/10/2025 Nile – Mesa, AZ

6/11/2025 Launchpad – Albuquerque, NM

6/12/2025 Jake’s – Lubbock, TX

6/13/2025 The Rail – Ft. Worth, TX

6/14/2025 Come And Take It Live – Austin, TX

6/15/2025 Scout Bar – Houston, TX

6/17/2025 Basement East – Nashville, TN

6/18/2025 Eulogy – Asheville, NC

6/19/2025 The Canal Club – Richmond, VA

6/20/2025 The Meadows – Brooklyn, NY

6/21/2025 Fairmount Theatre – Montreal, QC

6/22/2025 Lee’s Palace – Toronto, ON