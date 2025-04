Nightfall: veröffentlichen weitere Single „Seeking Revenge“ vom kommenden Album „Children Of Eve“

Die griechische Metal-Band Nightfall hat sich seit ihrem Aufstieg aus der Athener Underground-Szene im Jahr 1991 als eine der Säulen des griechischen Metals etabliert, neben aktuellen und ehemaligen Labelkollegen wie Rotting Christ und Septicflesh.

Wie ihre Kampfgefährten formt Captain Efthimis Karadimas mit seinen Athener Rebellen gewaltige, gotische Melodien aus feurigem, schwarzmetallischem Death Metal. Ihr monumentales elftes Studioalbum wird durch eine kraftvolle Botschaft und die stärkste Produktion in der beeindruckenden Diskografie der Band unterstützt. Die neueste Single aus Children Of Eve stürzt sich mit der gleichen Wut in die Schlacht, die ihren Aufstieg befeuerte, doch Seeking Revenge wird von dem größten, aufrührerischen Refrain auf einem Album voller Publikumsfavoriten angeführt.

„We wrote this song in retaliation for the vengeful teachings that the catechism practices on us“, erklärt Efthimis. „It seeks revenge for the expelled ones, the traders of anathema, who have the outlandish desire to disobey Christian Svengali„.

Seht euch das glühende Lyric-Video zu Seeking Revenge auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

Children Of Eve erscheint am 2. Mai 2025 bei Season of Mist.

