Buchtitel: Keltische Sagen Und Legenden

Sprache: Deutsch

Genre: Sagen, Legenden

Autor: Fiona Macleod

Wenn die Wälder raunen, Nebel über die Highlands zieht und uralte Legenden wieder zum Leben erwachen, dann ist das kein Fantasy-Flick auf Netflix, sondern Keltische Sagen Und Legenden – ein literarisches Monument der dunklen Erzählkunst, das am 19.03.2025 im Anaconda Verlag erschienen ist. Mit satten 544 Seiten ist dieses Werk nicht nur optisch ein echter Brocken, sondern inhaltlich ein Fest für alle, die sich für keltische Mythen, spirituelle Untertöne und die ungezähmte Natur der Alten Welt begeistern. Für gerade mal 7,95 € bekommt man hier keine weichgespülte Märchensammlung, sondern Geschichten voller Tod, Transformation und Magie – Stoffe, wie sie auch jede Doom- oder Pagan-Metal-Band inspirieren könnten.

Hinter dem geheimnisvollen Autorennamen Fiona Macleod verbirgt sich niemand Geringeres als der schottische Schriftsteller William Sharp (1855–1905). Zeit seines Lebens hielt er sein weibliches Pseudonym geheim, unter dem er eine andere, mystischere Seite seiner Persönlichkeit auslebte. Macleod schrieb mit einem feinen Gespür für das Übernatürliche, durchdrungen von der rauen Schönheit Schottlands und den ungeschriebenen Gesetzen einer Welt zwischen Wind und Wellen. Als einflussreiche Stimme der keltischen Renaissance war Sharp nicht nur Literat, sondern auch Kämpfer für Kultur, Identität – und die Rechte der Frauen.

Keltische Sagen und Legenden vereint Texte aus den Originalsammlungen The Sin Eater And Other Tales sowie Wind And Wave: Selected Tales – in frischer deutscher Übersetzung und stilvoll als gebundenes Buch im Pappband.