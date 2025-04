The Other: veröffentlichen den Coversong „Dancing With Tears In My Eyes“ mit Musikvideo

The Other veröffentlichen erstmals offiziell einen Coversong – eine kraftvolle Interpretation des Ultravox-Klassikers Dancing with Tears in My Eyes.

Seit Jahren wartet die weltweite Fan-Schar hungrig auf ein musikalisches Lebenszeichen von The Other – Europas größter Horror Punk Band. Nach ihrem Charterfolg, erfolgreichen Touren vor tausenden Fans und Auftritten auf Festivals wie Wacken, Summer Breeze, Amphi in den letzten drei Jahren ist es endlich da. Mit einem einzigartigen Cover eines weltweiten New Wave-Hits der 1980er!

Sänger Rod Usher: „Dieser Song war ein großer Teil meines Aufwachsens in den 80ern, jedes Mal, wenn ich ihn heute höre, kommen mir tolle Erinnerungen in den Sinn. Die Idee, eine Version davon aufzunehmen, entstand dadurch, dass The Other oft auf Festivals spielen, bei denen auch der legendäre Midge Ure auf der Bühne stand. Es war so schön zu sehen, wie dieser Klassiker vom Ultravox-Sänger höchstpersönlich live und in absoluter Perfektion dargeboten wurde. Aus dieser Begeisterung und dem persönlichen Bezug haben wir uns entschlossen, das Original in unserem Stil umzusetzen, dabei aber die Melancholie und Melodie beizubehalten. Das hat sehr viel Spaß gemacht und kommt von Herzen.”

Den dazugehörigen Videoclip hat die Band in in Köln in einem originalen Atombunker aus dem Jahr 1979 gedreht, der komplett erhalten ist, inkl. Inventar. Im Video wird die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die sich nach dem Einschlag einer Atombombe in den Bunker rettet und dort die Geister der Vergangenheit trifft, nämlich The Other. So ist auch der Videoclip eine Art Weiterführung des Ultravox-Videos, das den letzten Tag vor einer Atomexplosion zeigt, aber es ist gleichzeitig auch ein Kommentar zur heutigen Situation, die an den Kalten Krieg der 80er erinnert. Und das Cover der Digitalsingle: natürlich ebenfalls eine Referenz an die originale 7”.

Hier hat sich eine Band nicht einfach einen “alten Hit” unter den Nagel gerissen, sondern ehrt einen legendären Song

Kommende Konzerte & Festivals:

14.08.2025 DE Torgau – Stella Nominee Festival

28.10.2025 DE Berlin, Astra

29.10.2025 DE Hamburg, Große Freiheit 36

30.10.2025 DE Hannover, Faust

31.10.2025 DE Köln, Carlswerk

01.11.2025 DE Leipzig, Felsenkeller