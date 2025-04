The Beast Inside: stellen erste Single „Obey Be Nice“ vor

The Beast Inside wurden im Jahr 2024 gegründet und spielen Modern Metal, der sich aber auch am frühen Nu Metal der 2000er und Metalcore bedient. Die Band verbindet emotionalen Tiefgang und Härte in ihrer Musik. Gemischt mit deutschen und auch englischen Texten bringen The Beast Inside eine eigene, unverwechselbare Note in das Genre ein.

Die Bandmitglieder:

Steve McFly (ex-Die! She Said, Bastard Nation) – Vocals/shouts

Maze (ex-VP-1, Black Medusa)– Gitarre/Vocals

Merih (ex-RAiN) – Gitarre

OC! (ex-RAiN, Kobay) –Bass

Mike T. (ex-RAiN, Black Medusa, Evolution) – Drums

Jedes Bandmitglied bringt seine individuellen Einflüsse und musikalische Leidenschaft ein, was zu einem dynamischen und unverwechselbaren Sound führt.

Erster Release:

Mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single und dem dazugehörigen Video Obey Be Nice am 22.03.2025, bewies die Band ihre Vielseitigkeit und ihr Gespür für eingängige, aber dennoch kraftvolle Kompositionen. Schnell fanden The Beast Inside Anklang und konnten sich innerhalb kurzer Zeit eine Followerbasis in der Szene aufbauen.

Zukunftspläne:

Ein zweites Musikvideo wurde bereits abgedreht und ein weiteres ist in Planung.