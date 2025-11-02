The Other: veröffentlichen neues Album „Alienated“ und Single/Video zu „Hier Sein“

Mit ihrem neuen Album Alienated schlagen The Other, Europas Nr. 1 Horror-Punk-Band, ein neues Kapitel auf – und gleichzeitig ein vertrautes. Laut Sänger Rod Usher ist es ein bewusstes „Back to the roots“-Album, geprägt von direkter Energie, düsteren Hymnen und einer guten Portion Goth-Punk. Stilistisch knüpft es an die Anfangszeit der Band an, was auch durch das neue Line-Up möglich wurde – darunter die Rückkehr von Gründungsmitglied Andy Only.

Die Rückbesinnung auf Punk-Wurzeln zeichnete sich bereits auf dem Chart-Erfolg Haunted (2020) ab, wurde jetzt aber konsequent umgesetzt. „Wir wollten Powerchords spielen, statt viele Licks einzubauen“, beschreibt Rod den kreativen Ansatz – getragen von der neuen Besetzung mit den Gitarristen J. Ends und Van Tom, Schlagzeuger Jag Boone und Bassist Andy Only.

Mit Hier Sein veröffentlichen The Other die dritte Single aus ihrem aktuellen Album – und bleiben damit ihrer Tradition treu, auf jedem Longplayer einen deutschsprachigen Song zu präsentieren. Der atmosphärische und emotionale Titel greift thematisch das Leitmotiv des Albums auf: Entfremdung. Gedreht wurde das dazugehörige Musikvideo in den Wäldern von Rod Ushers Heimatstadt Leichlingen – ein Ort, dessen Name („Leichen-Lingen“) kaum passender für die düstere Stimmung des Songs sein könnte. Wer genau hinsieht, erkennt zudem eine besondere filmische Referenz: Das Video ist eine liebevolle Hommage an den Horror-Klassiker The Blair Witch Project und fängt mit seinen rauen, unheimlichen Bildern das Gefühl des „Nicht-mehr-Dazugehörens“ auf eindringliche Weise ein. Das Musikvideo könnt ihr hier ansehen:

Nach der Rückkehr zum bandeigenen Label Fiend Force (in Kooperation mit Massacre Records), Besetzungswechseln und der pandemiebedingten Pause freut sich die Band nun auf das Release. Alienated entstand hörbar mit Spaß am Songwriting und verbindet Stärken aus der Vergangenheit mit modernen Elementen. Ein Beispiel ist der Song I Give You the Creeps, der Punk-Riffs, düstere Momente und Stadionchöre vereint.

Produzent Tim Schulte (Massendefekt, Rogers u. a.) brachte frische Impulse ein – inklusive Überraschungen wie den Vocals-Effekt in Ghost From The 80s, der mit Retro-Sci-Fi-Ästhetik spielt. Für den Mix sorgte Arne Neurand (Guano Apes, Subway To Sally, ZSK) in den Horus Studios, wodurch das Album soundtechnisch alle Vorgänger übertrifft.

Auch die Arbeitsweise war neu: Statt klassischer Proben entstanden viele Demos in nächtlichen Sessions von Rod Usher mit den beiden Gitarristen – direkt am Rechner. Das Ergebnis ist eine fokussierte, energiegeladene Songauswahl, deren Direktheit jederzeit spürbar ist.

Inhaltlich bewegt sich Alienated nahe an einem Konzeptalbum, ohne sich strikt an Regeln zu halten. Songs wie Alienated, Die Human Die, In The End, The Witch From Outer Space oder die zweite Single Hier Sein greifen das Thema Entfremdung auf – mal metaphorisch, mal mit Augenzwinkern.

Besonders auffällig: Rod Ushers Stimme – noch tiefer, noch eindringlicher, und dennoch mühelos. „Meine Stimme war schon immer eher tief, jetzt rücke ich die Art zu singen stärker in den Vordergrund“ – was Alienated auch zum vielleicht dunkelsten Album der Band macht.

Mit Alienated präsentieren The Other ein Album, das nach vorne blickt und gleichzeitig die eigene Geschichte aufgreift – düster, direkt und voller Leidenschaft.

Exklusive Bundles und Vinyl-Farben können im Band-Shop auf theother.hamburgrecords.com bestellt werden.

Aktuelle Livetermine:

23.01.2026 – Essen, Don’t Panic

30.01.2026 – Frankfurt, Nachtleben

31.01.2026 – Saarbrücken, Raum 30