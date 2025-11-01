Nailed To Obsurity: spielen am 06.12.2025 im Live Music Center Emden

Am 06.12.2025 findet im Live Music Center Emden in Hinte ein besonderes Metal-Konzert mit vier spannenden Acst statt. Den Headliner des Abends bilden Nailed To Obscurity, die im Rahmen ihrer 20th Anniversary European Tour ihr zwanzigjähriges Bestehen feiert und die Tour vor heimischer Kulisse beendet. Begleitet werden sie von Yoth Iria aus Griechenland, Oak, Ash & Thorn aus den USA sowie A Dying Home aus Leer und Emden. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, das Konzert startet um 19:30 Uhr.

Nailed To Obscurity präsentieren auf dieser Tour erstmals ein vollständiges Headliner-Set und blicken auf zwei Jahrzehnte Bandgeschichte mit zahlreichen internationalen Auftritten zurück. Die Band beschreibt die Tour als Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn und möchte ihren Fans ein umfassendes Live-Erlebnis bieten.

Yoth Iria wurde von Jim „Mutilator“, dem ehemaligen Bassisten und Gründungsmitglied der griechischen Black-Metal-Bands Rotting Christ und Varathron, ins Leben gerufen. Er gilt als eine der prägenden Figuren des sogenannten hellenischen Black und Death Metal und hat mit seiner Musik und seinen Texten maßgeblich zur Entwicklung dieses Stils beigetragen.

Oak, Ash & Thorn stammen aus Colorado, USA, und verbinden hymnischen Heavy Metal mit heidnischen Themen. Die Band wurde entlang der Rocky Mountains gegründet und veröffentlichte 2018 ihr Debütalbum May Every Altar Linger. Ihr aktuelles Album Our Grief Is Thus erschien im April 2024 über Lost Future Records und thematisiert in mehreren Stücken den Umgang mit Verlust und Wandel.

A Dying Home wurde 2021 in Leer und Emden gegründet. Die fünf Musiker vereinen modernen Metalcore, inspiriert von Bands wie Heaven Shall Burn und Architects, mit Elementen des klassischen Melodic Death Metal, wie man sie von In Flames oder Arch Enemy kennt. 2023 veröffentlichte die Band in Zusammenarbeit mit Wretched Noise ihre erste, selbstbetitelte EP.

Das Konzert im Live Music Center Emden bietet ein abwechslungsreiches Programm aus verschiedenen Spielarten des Metal – von modernem Metalcore bis hin zu klassischem Death und Black Metal – und markiert zugleich einen besonderen Anlass im Jubiläumsjahr von Nailed To Obscurity.

Bands: Nailed To Obsurity, Yoth Iria, Oak, Ash & Thorn, A Dying Home

Datum: 06.12.2025

Ort: Live Music Center Emden, Hinte

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Infos und Tickets findet ihr hier: https://live-music-center.de/event/nailed-to-obscurity-european-tour-2025/