Rotten Sound: kehren mit neuer EP „Mass Extinction“ zurück

Metalheads, macht euch bereit! Nach dem Überstehen der Apokalypse auf ihrem letzten Longplayer sind Rotten Sound zurück mit einer weiteren zerstörerischen Ladung politisch aufgeladenem Grindcore. Ihre kommende 11. EP trägt den Titel Mass Extinction und zeigt die düstere Weltsicht der Underground-Veteranen wie nie zuvor. Mass Extinction räumt mit all dem auf, was unsere Gesellschaft plagt. Die erste Single des Albums, Brave New World, fordert Einheit statt Spaltung und wird von einem Sturm aus Blast Beats und unermüdlichem Groove begleitet.

Seht euch das Video zu Brave New World hier an:

Das Video zu Brave New World wurde von Shaumbra ArtVisuals erstellt.

„This is one of the most aggressive songs on our new EP“, sagen Rotten Sound. „Brave New World is about how misinformation, polarization, conspiracy theories and censorship has lead people into a state of distrust. Our strong sense of community has been replaced by skepticism and fear. The fight for coherent and reliable information is now a constant struggle.“

Mass Extinction – Trackliste:

1. Recycle

2. Ride Of The Future

3. Gone

4. Polarized

5. Brave New World

6. Empty Shells

7. Idealist

8. Mass Extinction

FFO: Napalm Death, Pig Destroyer, Nasum

Musik: Mika Aalto

Texte: Keijo Niinimaa

Produktion: Rotten Sound

Tonaufnahmen: Janne Saksa

Aufnahmestudios: Sound Supreme (Hämeenlinna, Finnland) für Schlagzeug und Gesang, Nordic Audio Labs (Karperö, Finnland) für Gitarre und Bass

Mixing: Jesse Gander, Rain City Studios, Manchester, Großbritannien.

Mastering: Brad Boatright, Audio Siege, Portland, Oregon, USA.

Covergestaltung: Xavi Forné (Error Design)

Aufnahmebesetzung:

Keijo Niinimaa – Gesang

Mika Aalto – Gitarren

Sami Latva – Schlagzeug

Matti Raappana – Bass, Hintergrundgesang

Mass Extinction erscheint am 12. Dezember über Season Of Mist.

Verfügbare Formate:

Digital Download

MCD Digipak

12″ Vinyl Jacket — Black

12″ Coloured Vinyl Jacket — Dark Green

12″ Coloured Vinyl Jacket — Half Copper, Half Black

Wenige Extreme Metal Bands haben eine so lange Lebensdauer wie Rotten Sound. Die Langlebigkeit der finnischen Band ist im Grindcore praktisch unerhört. Die Kernbesetzung bestehend aus Gitarrist Mika Aalto, Sänger Keijo Niinimaa und Schlagzeuger Sami Latva macht seit 2004 Musik. Ihre rasante Mischung aus klassischem D-Beat Punk und schwedischem Death Metal hat sich mit jedem weiteren Studioaufenthalt nur weiter geschärft. Brave New World zerschmettert eure Lautsprecher wie der perfekt getimte Wurf eines Molotow-Cocktails.

Alle acht Songs auf Mass Extinction stammen aus dem gleichen radioaktiven Petrischalen, das auch Apocalypse hervorgebracht hat. Doch Rotten Sounds elfte EP ist alles andere als eine Halbwertszeit. In weniger als zehn Minuten frisst sich die Band durch eine Vielzahl gesellschaftlicher Übel. Eingeleitet von einer Eröffnungsansprache des nicht weniger als Jim Jones, warnt Brave New World davor, den Parteigrenzen zu folgen, die von spaltenden Führern gesät werden. „Trust no one“, schreit Niinimaa über rasante Blast Beats und erschütternde Riffs, die die Opposition in Deckung gehen lassen.

Nächstes Jahr wird die Band mit einer Reihe neuer Headliner-Konzerte in Europa zur Unterstützung ihrer neuen EP wieder voll durchstarten.

Rotten Sound — Grind Your Head Off Tour 2026

w/ Repulsive Feast, Teething

January 9 – Hamburg, Germany @ Bambi Galore+

January 10 – Göttingen, Germany @ Freihafen +

January 11 – Maastricht, Germany @ Muziekgieterij+

January 12 – Herford, Germany @ Kulturwerk+

January 13 – Essen, Germany @ Don’t Panic Club & Pub+

January 15 – Portugalete, Spain @ Groove#

January 16 – Madrid, Spain @ Barracudas#

January 17 – Lisbon, Portugal @ Xapada Fest#

January 19 – Murcia, Spain @ Garage Beat Club#

January 20 – Perpignan, France @ Perpignan#

January 21 – Saint-Jean-de-Védas, France @ Secret Place#

January 24 – Barcelona, Spain @ Winds of Metal Festival#

+mit Repulsive Feast

#mit Teething

Tickets: https://rottensound.com/

Rotten Sound online:

https://www.facebook.com/RottenSoundOfficial

https://www.instagram.com/rottensoundgrind/