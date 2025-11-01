Ledmotiv: veröffentlichen neues Musikvideo „For Fire To Behold“

Die schwedische Orchestral-Metal-Band Ledmotiv meldet sich heute mit der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos For Fire To Behold zurück. Das Video ist ein wahres Chaos-Spektakel – eine explosive Mischung aus Violinen, Gitarren und einem Geiselszenario, das an die Actionfilme der 90er-Jahre erinnert.

Der Song vereint klassische und orchestrale Elemente mit der rohen Energie von Metal, Rock und Punk – ein Markenzeichen des einzigartigen Stils der Band. For Fire To Behold ist ab sofort auf Spotify, YouTube und allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.