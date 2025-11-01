Emil Bulls: spielen am 28.11.2025 in SimmCity in Wien

Die Emil Bulls lassen es zum Jahresende nochmal ordentlich krachen – Der legendäre X-Mas Bash geht auf Tour!

Emil Bulls und der X-Mas Bash – eine explosive Mischung, die einfach zusammengehört. Jedes Jahr rund um die Weihnachtszeit bringen die Jungs um Christoph von Freydorf die Bühnen zum Beben und sorgen für eine Nacht, die alles andere als ruhig ist. Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre setzen die Münchner 2025 noch einen drauf: Der X-Mas Bash geht wieder auf große Deutschland & Österreich-Tour!

Dieses Mal mit acht kraftvollen Shows, die das Jahr mit einem gewaltigen Knall verabschieden werden. Und das Beste: Die aufstrebende Newcomer-Band Vinta wird das Publikum direkt auf Betriebstemperatur bringen. Zudem gibt es einen zusätzlichen Special Guest, der garantiert für weitere Überraschungen sorgen wird – seid gespannt!

Bands: Emil Bulls, Vinta, Ignite

Ort: SimmCity in Wien

Datum: 28.11.2025

Beginn: 19:30Uhr

Vorverkauf: ab 39,75 €

Tickets: https://simmcity.at/programm/