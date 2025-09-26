Wings Of Steel: veröffentlichen mitreißende Single und Musikvideo “Burning Sands“

Wings Of Steel, die aufstrebenden Stars des traditionellen Heavy Metal, präsentieren eine kraftvolle neue Single inklusive Musikvideo: Burning Sands. Dieser elektrisierende Track ist die dritte und letzte Singleauskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Winds Of Time und folgt auf zwei von Kritikern hochgelobte Singles daraus, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden: We Rise und Winds Of Time.
Burning Sands verbindet meisterhaft Old-School-Metal mit einem zeitgenössischen Twist und besticht durch treibende Heavy-Gitarrenriffs und sengende Soli, erstklassigen Gesang und einen monumentalen, absolut umwerfenden Mittelteil, der einen kraftvollen Vorgeschmack auf die epische Reise gibt, die die Hörer mit dem gesamten Album erwartet.
Das dazugehörige Musikvideo, welches in der öden Weite der polnischen Błędowska-Wüste gedreht wurde, liefert eine eindrucksvolle visuelle Metapher für die kraftvolle Botschaft des Songs. Die Band kommentiert das aktuelle Thema des Songs wie folgt: “Burning Sands veranschaulicht die schrecklichen Folgen geopolitischer Ereignisse, die zu einem Atomkrieg und der Vernichtung der Menschheit führen könnten. Dies steht im Einklang mit einem gemeinsamen Grundthema der Texte auf dem Album, das am besten durch eine Beobachtung von Mark Twain zusammengefasst wird: ‘Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oft.‘“
Winds Of Time wird sicherlich ein Meilenstein für Wings Of Steel sein und zeugt von ihrer unerschütterlichen Hingabe an das Genre und ihrem unermüdlichen Streben nach musikalischer Exzellenz. Das Album soll am 17. Oktober 2025 weltweit veröffentlicht werden und verspricht eine Kombination aus fesselnden Erzählungen, kraftvollen Tracks und einprägsamen Melodien.
Wings Of Steel North American Tour 2026:
USA
9. Februar – Ft. Lauderdale, FL – War Memorial Auditorium
10. Februar – Tampa, FL – Yuengling Center
13. Februar – Houston, TX – 713 Music Hall
14. Februar – Dallas, TX – South Side Ballroom
15. Februar – San Antonio, TX – Boeing Center at Tech Port
18. Februar – Phoenix, AZ – Arizona Financial Theatre
20. Februar – Los Angeles, CA – The Kia Forum
21. Februar – Wheatland, CA – Hard Rock Live
24. Februar – Salt Lake City, UT – The Union Event Center
26. Februar – Loveland, CO – Blue FCU Arena
27. Februar – Omaha, NE – Steelhouse Omaha
28. Februar – St. Louis, MO – The Factory
2. März – Des Moines, IA – Vibrant Music Hall
3. März – Minneapolis, MN – The Armory
4. März – Chicago, IL – The Salt Shed
7. März – Cincinnati, OH – The Andrew J Brady Music Center
8. März – Detroit, MI – The Fillmore Detroit
10. März – Pittsburgh, PA – UPMC Events Center
11. März – Philadelphia, PA – The Met
12. März – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway
14. März – Virginia Beach, VA – The Dome
15. März – Washington, DC – The Theater at MGM National Harbor
17. März – Greensboro, NC – Greensboro Event Center
18. März – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy
Kanada
6. April – Halifax, NS – Scotiabank Centre
9. April – Laval, QC – Place Bell
11. April – Toronto, ON – Great Canadian Casino Resort Toronto
14. April – Winnipeg, MB – Burton Cummings Theatre
17. April – Edmonton, AB – Edmonton Convention Centre
18. April – Calgary, AB – Grey Eagle Event Centre
20. April – Vancouver, BC – PNE Forum
Über die Band
Wings Of Steel wurden 2019 gegründet und sind eine Heavy-Metal-/Hardrock-Band aus Los Angeles, deren Wurzeln im klassischen Stil der 70er- und 80er-Jahre liegen. Ihr Sound kombiniert Sänger Leo Unnermarks bluesige, kraftvolle Stimme mit Parker Halubs bombastischen Riffs und ausdrucksstarken Soli und schafft so einen unverwechselbaren, massiven Sound, der an die glorreichen Tage des Heavy Metal erinnert und mit der klaren Klangqualität moderner Aufnahmetechniken kombiniert wurde.
Nach ihrer Debüt-EP Wings Of Steel aus dem Jahr 2022 veröffentlichte die Band ihr von Kritikern hochgelobtes erstes Album Gates Of Twilight (2023). Im Frühjahr 2024 begaben sich Wings Of Steel auf ihre erste Europatournee, wo sie ihre Position als eine der prominentesten neuen Bands im Heavy Metal bekräftigten. Wings Of Steel werden weiterhin für ihre energiegeladenen und fesselnden Live-Auftritte gelobt, die auf ihrem Live-Album Live In France (2024) zu hören sind.
Bis heute haben Wings Of Steel zahlreiche Shows in den USA und Europa gespielt, darunter Festivals und Veranstaltungsorte wie Heavy Week-End, Rock Hard Festival, The Whisky-A-Go-Go, Up The Hammers Festival, Keep It True Festival und viele mehr.