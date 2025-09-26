Soul Grinder: veröffentlichen „Malevolent Reality“ Videoclip (feat. Tetzel von Asenblut)

Am 16. Oktober erscheint mit Frozen Halls das neue Album der norddeutschen Death Metaller Soul Grinder. Ab sofort gibt es mit Malevolent Reality eine erste Kostprobe in Form eines Videoclips auf YouTube sowie als Single auf allen digitalen Plattformen. Für diesen Track holte man sich zudem niemand Geringeren als Tetzel von Asenblut als Gast ans Mikro. Wer sich diese schwergewichtige Kollaboration nicht entgehen lassen will, sollte unbedingt ein Ohr riskieren! Die finale Tracklist des Albums findet ihr samt aktueller Tour und Livedaten anbei. Einige der bereits angekündigten Dates wurden auf 2026 verschoben und finden nun im Rahmen der Eternal Death Rituals Tour zusammen mit Fleshcrawl, Slaughterday und Discreation statt! Die Releaseshows steigen am 10. und 11. Oktober im Hamburger Bambi Galore und der Subkultur in Hannover! Das Album ist ab sofort bei der Band und im Handel vorbestellbar – check it out!

Frozen Halls Tracklist:

1. Cursed Covenant

2. Frozen Halls

3. Malevolent Reality

4. Into The Nightmare

5. Dreaded Fate

6. Amorphous Blight

7. Cosmic Scourge

8. The Lurking Death

9. Ominous Retribution

10. Towards A Silent Grave

Upcoming Liveshows:

10.10. Hamburg, Bambi Galore

11.10. Hannover, Subkultur

24.10. Oldenburg, Cadillac

25.10. Trier, Mergener Hof

08.11. Lohr am Main, Stadthalle

2026

12.02. Frostfeuernächte

Eternal Death Rituals Tour

/w Fleshcrawl, Saughterday, Discreation

20.02. Oldenburg, MTS Records

21.02. Dresden, t.b.a.

27.02. Weiher, Live Music Hall

28.02. Aalen, Rock It