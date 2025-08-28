Downswing: unterschreiben bei MNRK und kündigen neues Album „And Everything Was Dark“ an

Dunkelheit ist für Downswing nicht nur ein Thema, sondern eine Umgebung, mit der sie gelernt haben zu leben.

Die Band aus Albany, New York, verbindet schwere Riffs mit Melodie und legt den Fokus auf eine direkte, unverstellte Ausdrucksweise. Das neue Album And Everything Was Dark ist ein klares Statement und gleichzeitig ein Schritt nach vorne.

Das Album erscheint am 24. Oktober über das neue Label MNRK. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Nun veröffentlichte die Band das Video zur ersten Single For What It’s Worth (feat. Travis Moseley von Colorblind).

Seit 2016 entwickelt sich Downswing konsequent weiter. Die aktuelle Besetzung legt besonderen Wert auf eingängige Refrains, harte Breakdowns, Atmosphäre und Emotionen. „Zum ersten Mal haben wir das Gefühl, genau das zu machen, was wir wollen“, sagt Sänger Harrison Seanor, der 2020 zur Band stieß. „Wir laufen keinen Trends hinterher. Wir sind Downswing.“

Downswing bestehen aus Seanor, Gitarrist Anthony Salvaggio, Bassist Chris Arnold und Schlagzeuger Nick Manzella. And Everything Was Dark baut auf dem bisherigen Sound der Band auf, erweitert ihn aber deutlich. Harte Riffs und Breakdowns treffen auf große Hooks und Texte mit mehr Tiefe als zuvor.

Gegründet 2018, machte die Band schnell mit ihrem Mix aus Metalcore und Groove auf sich aufmerksam. Frühere Veröffentlichungen wie die EP Dark Side Of The Mind (2017) und Good Intentions (2020) verschafften ihr eine treue Fangemeinde. Das New Lows EP (2022) erhielt in New Transcendence eine 9/10-Bewertung. 2024 erschien die EP Let This Life Devour You.

And Everything Was Dark Tracklist:

1. No God To Me

2. Emptiness Remains

3. Drowned Out

4. Thanks For Nothing

5. In A Daze

6. For What It’s Worth (feat. Travis Moseley)

7. Stand By…

8. Serpent

9. Letting Go (feat. Elijah Witt)

10. Too Little Too Late (feat. Chris Roetter)

11. Eternal

Downswing sind:

Harrison Seanor — Gesang

Anthony Salvaggio — Gitarre

Chris Arnold — Bass

Nick Manzella — Schlagzeug