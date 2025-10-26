Downswing: veröffentlichen neues Album „And Everything Was Dark“ und Video zu „Emptiness Remains“

Die Metalcore-Band Downswing aus Albany, New York, meldet sich mit ihrem bislang emotionalsten Album zurück: And Everything Was Dark ist ab sofort erhältlich. Das Album reißt jede Mauer aus Gleichgültigkeit und Selbstschutz nieder und legt darunter etwas zutiefst Menschliches frei – getragen von massiven Riffs und wuchtiger Intensität.

Bereits vorab veröffentlichte die Band die Singles For What It’s Worth (feat. Travis Moseley, Colorblind) und Too Little Too Late (feat. Chris Roetter, Like Moths To Flames).

Zum Albumrelease erscheint außerdem das neue Musikvideo zu Emptiness Remains:

Mit And Everything Was Dark verfeinert die Band ihren charakteristischen Sound. Das Album ist zugleich Abschluss und Neuanfang: ein mutiges Statement einer Band, die keine Angst hat, sich ihren Schatten zu stellen.

