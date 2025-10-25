Radiant Thought: neue Single und Video „The Aftermath“ feat. Baard Kolstad (Leprous) veröffentlicht

Die Progressive-Metal-Band Radiant Thought hat The Aftermath veröffentlicht, die letzte von drei Singles aus dem Debütalbum der Band Transcendence, das ab dem 7. November erhältlich ist.

Transcendence repräsentiert jahrelange kreative Erkundung und Hingabe. Es ist eine Einführung in die Vision des Projekts: Musik, die Emotionen, Neugier und Verbundenheit weckt. Das Konzept des Albums erforscht persönliches Wachstum, Resilienz und Selbstfindung – eine Reise durch Zyklen von Kampf und Erneuerung.

Radiant Thought ist ein 2011 von Valter Abreu gegründetes Musikprojekt. Es entstand aus einer lockeren Zusammenarbeit mit dem Komponisten Stefan Sjöberg, bei der Coverversionen von Videospiel-Soundtracks und andere Arrangements entstanden. Diese Partnerschaft entwickelte sich später zu einem kreativen Ventil für Originalmusik, stark beeinflusst von Künstlern wie Nine Inch Nails, Tool und Porcupine Tree.

Radiant Thought sind:

Valter Abreu – Songwriter, alle Instrumente außer Schlagzeug, Produktion

Miguel Pinto – Gesang

Baard Kolstad – Schlagzeug (Gast)