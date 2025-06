Blutgott: „Legions Of Metal“ erscheint am 10. Oktober

Blutgott veröffentlicht das neue Studioalbum Legions Of Metal am 10.10.2025.

The Blutgott Metal Universe – Dark Fantasy Metal. There is no political or socio-critical message.

Debauchery – Death Metal Voice

Blood God – Hard Rock & Heavy Metal Vocals

Balgeroth – German Lyrics

Es ist keine Band, das ist ein Universum. Das Blutgott Metal-Universum, bestehend aus Debauchery, Blood God und Balgeroth.

20 Jahre Monster und Metal. Irgendwo zwischen Judas Priest, Slayer, AC/DC, Rammstein und Bolt Thrower. 20 Alben mit über 40 CDs.

Die Texte handeln von einer eigenen düsteren Fantasiewelt – der World of Blood Gods. Blutgötter sind brutale, dämonische Vampir-Drachen.

Es gibt Miniaturen, ein Tabletop-Wargame, Bücher und Artworks.

Konzerte der verschiedenen Inkarnationen des Blutgott Metal-Universums fanden im Lauf der Jahre in ganz Europa, Russland und Asien statt.

Die drakonischen Blutgott-Monster tourten mit Legenden wie Doro, Saxon, Dismember, Napalm Death, Destruction und vielen anderen Größen der Metal-Szene und spielten auf den großen Festivals wie Wacken Open Air, Summer Breeze und Bang Your Head.

Die Alben landen dabei regelmäßig in den Top 50 der offiziellen deutschen Albumcharts.

Der Kopf hinter Blutgott ist Thomas Gurrath – Sänger und Gitarrist, Schöpfer der Kunstwerke und Monster, Autor der World of Blood Gods. Der Typ, der seinen Job als Lehrer aufgab, um Vollzeit-Metal-Künstler zu werden.

Legions Of Metal erscheint am 10. Oktober – Drei blutige Scheiben Old School Heavy Metal und Hard Rock.

Aufgenommen von Dennis Ward (Unisonic, Krokus, Helloween).

CD 1: Ein ganzer Mix aus Blutgott-Wahnsinn, plus einige absolute Legenden, die sich dem Ritt anschließen: Tim „Ripper“ Owens – ehemaliger Sänger von Judas Priest und Michelle Darkness – die Stimme von End Of Green.

CD 2: Klassischer Heavy Metal und Hard Rock, als ob AC/DC in eine Kneipenschlägerei mit Accept geraten wären und alle gewonnen hätten.

CD 3: Die Version mit der Debauchery Monsterstimme. Death-Metal-Growlen, das klingt wie ein Dämon, der Lava gurgelt.

Legions Of Metal erscheint als 3CD Digi Pack sowie das Hauptalbum als limitierte Picture LP.

Legions Of Metal Tracklisting:

CD 1 (Main-CD)

1. Demonslayer (Featuring Tim “Ripper” Owens)

2. Beasts Of Balgeroth (Featuring Tim “Ripper” Owens)

3. Nightking (Featuring Michelle Darkness)

4. Beasts Of War (Debauchery Version)

5. Animal Protector (Blood God Version)

6. Bloodcrazed Brutes (Blood God Version)

7. Legions Of Metal (Debauchery Version)

8. Queen Of Pain (Debauchery Version)

9. Rock’n’roll Monsters (Blood God Version)

10. Painkiller (Judas Priest Cover)

CD 2 Blood God Version

1. Beasts Of War (Blood God Version)

2. Animal Protector (Blood God Version)

3. Bloodcrazed Brutes (Blood God Version)

4. Blood Rock (Blood God Version)

5. Queen Of Pain (Blood God Version)

6. Rock’n’roll Monsters (Blood God Version)

7. Legions Of Metal (Blood God Version)

8. Hounds Of Hell (Blood God Version)

9. Blood Babe On Overdrive (Blood God Version)

10. I’m On Fire (Blood God Version)

CD 3 Debauchery Version

1. Beasts Of War (Debauchery Version)

2. Animal Protector (Debauchery Version)

3. Bloodcrazed Brutes (Debauchery Version)

4. Blood Rock (Debauchery Version)

5. Queen Of Pain (Debauchery Version)

6. Rock’n’roll Monsters (Debauchery Version)

7. Legions Of Metal (Debauchery Version)

8. Hounds Of Hell (Debauchery Version)

9. Blood Babe On Overdrive (Debauchery Version)

10. I’m On Fire (Debauchery Version)

Album Release Shows:

02.10.2025 Erfurt – From Hell

03.10.2025 Hildesheim – Thav

04.10.2025 Dresden – Puschkin

11.10.2025 Kirchheim Teck – Linde – Heimspiel

24.10.2025 Weiden – Salute Club

25.10.2025 Landshut – Rockokfest