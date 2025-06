Edenbridge: kündigen neues Album an, Rückkehr mit „Set The Dark On Fire“ zu Steamhammer/SPV

Mit Edenbridge ist eine der erfolgreichsten europäischen Symphonic Metal-Bands zu Steamhammer/SPV zurückgekehrt. Die österreichische Formation um Mastermind Lanvall (Gitarre/Keyboards) und Sängerin Sabine Edelsbacher kündigt für den 16. Januar 2026 ihr neues Studioalbum Set The Dark On Fire an. Bereits vorab werden mit Cosmic Embrace (19.09.2025), Where The Wild Things Are (07.11.2025) und dem Titeltrack Set The Dark On Fire (12.12.2025) drei Singles inklusive Videos veröffentlicht. Lanvall und Edelsbacher versprechen ihren Fans ein für Edenbridge typisches Hybrid aus kraftvollem Metal und gewohnt hymnisch-symphonischen Elementen, das vor allem in Punkto Gitarren, Bass und Schlagzeug spürbar an Härte zulegt.

Lanvall: „Mit Set The Dark On Fire bleiben wir uns stilistisch absolut treu, haben in Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Mixing- & Mastering-Engineer Karl Groom (Threshold) aber an einigen wichtigen Stellschrauben gedreht. Das Ergebnis ist das bis dato energetischste, härteste und zugleich melodischste Werk der gesamten Edenbridge-Historie.“

Die Studioaufnahmen, der Mix und das Mastering von Set The Dark On Fire sind ebenso bereits abgeschlossen wie die Arbeiten am sehenswerten Cover-Artwork. Derzeit bereiten Edenbridge ihre Europatournee vor, die von Februar bis Mitte März 2026 durch Österreich, Deutschland, Holland und die Schweiz führen wird. Über die Rückkehr zu Steamhammer/SPV erklärt Lanvall: „Wir freuen uns, unser neues Album wieder über Olly Hahn und sein engagiertes Team zu veröffentlichen. Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen unseres bisherigen Labels waren wir vertragsfrei und bekamen von Olly prompt ein Angebot, das von großem Vertrauen zeugt und an unsere erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 2013 und 2021 anknüpft!“ Auch Steamhammer-Label-Chef Olly Hahn sieht der erneuten Kooperation mit viel Zuversicht entgegen: „Die Band hat eine große Fanbase und überzeugt immer wieder mit Qualität und Leidenschaft. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Zusammenarbeit der vergangenen Jahre mit Set The Dark On Fire erfolgreich fortsetzen werden.“

Das komplette Tracklisting der neuen Scheibe werden Edenbridge ebenso in Kürze bekanntgeben wie die Termine ihrer 2026er-Europatournee.