Edenbridge: veröffentlichen neue Single inkl. Video

Mit ihrem 12.Studioalbum Set The Dark On Fire und ihrer Rückkehr zum Label Steamhammer erobern Edenbridge neue Soundwelten, ohne dabei ihre bewährten Trademarks zu verlassen. Verantwortlich dafür ist vor allem ein deutlich härterer Grundsound, der perfekt mit der lyrischen und visuellen Ausrichtung des österreichischen Quintetts um Sängerin Sabine Edelsbacher und Komponist/Gitarrist/Keyboarder Lanvall harmoniert.

Die Songs zeichnen sich durch harmonische und strukturelle Vielfalt aus. Druckvolle Riffs und raumgreifende Gitarrensoli treffen auf opulente, symphonische Orchesterarrangements und ungewöhnliche, im Metal selten eingesetzte Saiteninstrumente wie Hackbrett, Swarmandal, Monochord und elektrische Sitar. Sabine Edelsbachers warmes, unverwechselbares Timbre verleiht den Kompositionen einen hohen Wiedererkennungswert.

Der Opener The Ghostship Diaries besticht durch seinen mehrfach gelayerten Refrain und einem schweren, doomigen Finale. Die Ballade Bonded By The Light entfaltet cineastische Größe und würde auch als Filmtitelsong für einen gewissen britischen Geheimagenten glänzen. Lighthouse samt Intro Divine Dawn Reveal verströmt orientalisches Flair, während der stampfende Midtempo-Track Our Place Among The Stars mit einem gospelartigen Finale überrascht. Das Herzstück des Albums bildet der 13-minütige, vierteilige Longtrack Spark Of The Everflame, der die gesamte Bandbreite des Edenbridge-Sounds eindrucksvoll zusammenfasst.

Die Debüt-Single Cosmic Embrace besticht durch enorme Hitdichte und dreht im orchestralen Mittelteil geschickt an der Temposchraube. Das dazugehörige Video begeistert mit beeindruckenden Bildern: Das Labyrinth symbolisiert den Weg zur inneren Einkehr. Die dabei gesammelte Kraft gipfelt fortan in loderndem Feuer – eine Metapher für Transformation und für die erhebende Verbindung mit der Sonnenenergie. Bild und Ton verschmelzen zu einer emotionalen Welle, die den Hörer/Zuschauer tief berührt.

Set The Dark On Fire Tracklist:

1. The Ghostship Diaries

2. Cosmic Embrace

3. Where The Wild Things Are

4. Tears Of The Prophets

5. Our Place Among The Stars

6. Set The Dark On Fire

7. Bonded By The Light

8. Divine Dawn Reveal

9. Lighthouse

10. Spark Of The Everflame – Let Time Begin

11. Spark Of The Everflame – The Winding Road To Evermore

12. Spark Of The Everflame – Per Aspera Ad Astra

13. Spark Of The Everflame – Where It Ends, Is Where It Starts

Set The Dark On Fire erscheint am 16. Januar 2026 über Steamhammer als CD Digipak, 2LP Gatefold Version und Digital und kann hier vorbestellt werden: https://Edenbridge.lnk.to/Setthedarkonfire

Edenbridge live 2026:

27.02. AT-Wien – Szene

28.02. AT-Enns – Kulturzentrum d’Zuckerfabrik

04.03. Bad Friedrichshall – Lemmys

05.03. Weinheim – Cafe Central

06.03. Lindau – Club Vaudeville

07.03. CH-Lenzburg – Met Bar

08.03. CH-Laufen – Biomill

09.03. München – Backstage

10.03. Trier – Mergener Hof

11.03. NL-Arnhem – Willemeen

12.03. Siegburg – Kubana

13.03. Berlin – Orwohaus

14.03. Jena – F-Haus

15.03. Regensburg – Eventhall Airport