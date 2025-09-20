Headbangers Open Air 2026: Agent Steel sind zweiter Headliner

Heute gibt das Veranstaltungsteam des Headbangers Open Air 2026 den zweiten Headliner bekannt. Agent Steel spielen eine spezielle Farewell-Show mit der kompletten Skeptics Apocalypse-LP aus dem Jahr 1985.

Agent Steel gründeten sich 1984 und veröffentlichten in der Anfangszeit neben dem bereits erwähnten Album Skeptics Apocalypse noch Unstoppable Force zwei Jahre später. Agent Steel gehören zu den Veteranen des Speed Metal und sorgten in den 80ern mit ihrem präzisen Spiel und den hohen Vocals für Aufsehen. Sänger und Bandmitbegründer John Cyriis hat eine neue Mannschaft um sich geschart und verabschiedet sich kommendes Jahr von den Bühnen der Welt.

Das Billing für das Headbangers Open Air 2026 liest sich wie folgt: Agent Steel, Threshold, Praying Mantis, Evildead, Merciless Law, Mortal Strike, Sortilege, Bangalore Choir (mit David Reece), Bengal Tigers, Atlantean Kodex, Mindwars, Bronze, Löanshark, Sinister Realm, Emeral Rage, Fatal Embrace, Tempest

