Don Broco: veröffentlichen neue Single „Disappear“ über Fearless Records

Die Alt-Rock-Formationen Don Broco sind mit ihrer brandneuen Single Disappear zurück, die von Dan Lancaster (Blink-182, BMTH, 5SOS) produziert wurde und heute über Fearless Records veröffentlicht wurde.

Disappear ist ein überraschender und unvergesslicher Track, der mühelos zwischen verschiedenen Klängen und Stilen wechselt. Der Song beginnt mit hypnotischen, tonalen Gesängen und entwickelt sich weiter mit herzschlagähnlichen Drums und dynamischen Vocals, die von zarten Flüstern bis hin zu leidenschaftlichem Gesang reichen. Mit pulsierendem Rhythmus, elektronischen Akzenten und einem von Drum & Bass inspirierten Break ist der Song ein emotionaler Schlag in die Magengrube – er fängt das Schuldgefühl und die Verzweiflung ein, jemanden, den man liebt, in dessen tiefstem Tiefpunkt zu verlassen, während man weiß, dass das Verweilen beide zerstören könnte.

Seht euch das Video zu Disappear hier an:

„Disappear is about struggling to love and support someone living through something terrible. When the toll has become too much to bear, but is dwarfed by the guilt in knowing what you are feeling is nothing compared to what they are facing themselves,“ teilen Don Broco mit.

Die Veröffentlichung von Disappear folgt auf die früheren Singles Cellophane und Hype Man, die jeweils eine andere Seite des furchtlosen Sounds von Don Broco zeigen. Cellophane startete mit scharfer Nu-Metal-Agitation, während Hype Man die ungebremste Energie der Band durch gerappte Flows, mitreißende Refrains und dröhnende Gitarren einfing. Zusammen unterstreichen die Tracks die Bandbreite der Musik von Don Broco – mal roh und schwer, mal ansteckend und hymnisch.

Immer einzigartig und ständig die Grenzen verschiebend, haben sich Don Broco als eine der dynamischsten und zukunftsorientiertesten Rockbands des Vereinigten Königreichs etabliert. Durch die Verschmelzung von Elementen aus Rock, Metal, Pop und elektronischer Musik hat das Quartett aus Bedford – Rob Damiani, Matt Donnelly, Simon Delaney und Tom Doyle – mit Alben wie Automatic, Technology und Amazing Things, sowohl kritische Anerkennung als auch kommerziellen Erfolg erlangt.

Für ihre unermüdlichen, energiegeladenen Auftritte ernten Don Broco nur Lob. Sie haben zuvor Arena-Shows im gesamten Vereinigten Königreich ausverkauft, darunter die Wembley Arena, nachdem sie das Alexandra Palace ausverkauft hatten, sowie Festivalauftritte auf der ganzen Welt, darunter Download, Reading & Leeds, Slam Dunk, Vans Warped Tour und mehr. Sie haben auch mit Größen wie Mike Shinoda, State Champs, Dance Gavin Dance und Our Last Night in den USA getourt und ihre eigene Debüt-Headlinetour in den USA ausverkauft.

Jetzt, unter Vertrag bei Fearless Records, starten Don Broco ihr nächstes Kapitel mit ihren dynamischen neuen Singles Cellophane, Hype Man und Disappear – und bieten einen frischen Einblick in das, was als Nächstes kommt: mehr mutige Schritte, große Riffs und grenzüberschreitende Hymnen, die nur sie liefern können.

Don Broco online:

https://www.facebook.com/donbroco

https://www.instagram.com/donbroco/