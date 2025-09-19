Darkest Hour: kommen zusammen mit Bleeding Through, Shai Hulud und Denial Of Life auf Tour

„Es fühlt sich unwirklich an, die Worte „30-jähriges Jubiläumstournee“ zu tippen, aber los geht’s! Wir sehen uns diesen Herbst in der EU und Großbritannien, wo wir 30 Jahre Darkest Hour feiern werden! Als wir 1995 anfingen, hatten wir keine Ahnung, wohin uns diese wilde Fahrt führen würde, wie sehr diese Band unser Leben bereichern würde, wie dankbar wir für all das sein würden und wie hungrig wir immer noch darauf sein würden, die Party am Laufen zu halten! Wir werden das wohl stärkste Headliner-Set spielen, das wir je gespielt haben. Wir werden alle Hits, alte Jams, Deep Cuts, neue Cuts, neue Knaller und alles dazwischen spielen!

Mit dabei sind unsere langjährigen Freunde Bleeding Through, die seit über einem Jahrzehnt nicht mehr in der EU/Großbritannien auf Tour waren. Sie bringen neue Musik heraus und sind so heavy, tight und bereit wie eh und je. Shai Hulud sind fast seit unseren Anfängen mit uns befreundet und haben sich als eine der undergroundigsten und dennoch verehrtesten Helden unserer Szene bewährt. Denial Of Life geben als Opener alles und werden den Abend mit ihrem einzigartigen Stil aus Hardcore / Thrash / Metal, der perfekt zu diesem Line-Up passt, einläuten!

Jede dieser Shows wird für uns etwas ganz Besonderes sein. Holt euch eure Tickets, sagt es euren Freunden weiter und feiert diesen Herbst mit uns!“

Darkest Hour – 30th Anniversary Tour

Bleeding Through, Shai Hulud und Denial Of Life

26.09.25 Deutschland Köln Gebäude 9

03.10.25 Deutschland Bremen Tower

05.10.25 Deutschland Wiesbaden Schlachthof

06.10.25 Deutschland Leipzig Naumanns

07.10.25 Deutschland Berlin SO36

10.10.25 Deutschland Nürnberg Hirsch

11.10.25 Schweiz Aarau Kiff

12.10.25 Deutschland München Backstage

Darkest Hour aus Washington, D.C. – Mike Schleibaum (Gitarre), John Henry (Gesang), Aaron Deal (Bass), Travis Orbin (Schlagzeug) und Nico Santora (Gitarre) – haben alle Trends der letzten Dekaden überlebt und stehen besser da denn je.

Ihr Sound vereint Death Metal-Elemente, Thrash Metal gepaart mit einer Hardcore-Punk-Attitüde.

Perpetual | Terminal ist das zehnte Album der Band und ab sofort auf MNRK Heavy erhältlich.