Coroner: veröffentlichen neue Single/Video „Symmetry“

Die Schweizer Technical-Metal-Pioniere Coroner promoten weiterhin ihr kommendes Studioalbum Dissonance Theory, das erste Album mit neuer Musik seit mehr als drei Jahrzehnten, das am 17. Oktober 2025 weltweit über Century Media Records veröffentlicht wird.

Nach der äußerst positiven Resonanz auf die erste Ankündigung von Dissonance Theory und die Veröffentlichung der ersten Single und des ersten Videos Renewal freuen sich Coroner, nun mit dem Titel Symmetry eine zweite neue Single vorzustellen. Das Video zu Symmetry unter der Regie von Dariusz Szermanowicz gibt es hier:

Coroners Gitarrist, Songwriter und Produzent Tommy Vetterli äußerte sich wie folgt zu Symmetry: „In diesem Song geht es um Eitelkeit, Ego und darum, wie selbstbesessenheit destruktiv sein kann. Diese Idee hat auch die Art und Weise geprägt, wie wir den Song gespielt haben. Symmetry gab uns Raum für unsere Kreativität, und mit den rhythmischen Elementen, die Diego (Rapacchietti – Schlagzeug) einbringt, hat es uns weiter gebracht als je zuvor.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: