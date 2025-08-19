Coroner: kündigen neues Studioalbum „Dissonance Theory“ an und veröffentlichen Single/Video „Renewal“

Nach mehr als drei Jahrzehnten kehren die Schweizer Pioniere des technischen Metal, Coroner, mit einem neuen Studioalbum zurück: Dissonance Theory erscheint am 17. Oktober 2025 weltweit über Century Media Records.

Passend zur Ankündigung des neuen Albums erschien die erste neue Single Renewal. Das dazugehörige Video unter der Regie von Dariusz Szermanowicz / www.g13.film ist hier zu sehen:

Gitarrist, Songwriter und Produzent Tommy Vetterli kommentiert die neue Musik der Band so: „Ich habe viel darüber nachgedacht, wie Coroner heute klingen sollten, aber mir wurde schnell klar, dass ein Blick zurück uns nicht weiterbringt. Natürlich entwickelt man im Laufe der Zeit als Musiker eine bestimmte Handschrift. Auch wenn das Material neu ist, kann es sich wie eine Brücke zu früheren Phasen anfühlen – einfach, weil es von mir stammt. Wir wollten aber kein Vermächtnis fortführen, sondern etwas Ehrliches schaffen, das im Hier und Jetzt verwurzelt ist. Renewal eröffnet nun das Kapitel für das erste Coroner-Album, mit dem ich von Anfang bis Ende vollkommen zufrieden bin. Die Musik soll für sich sprechen – ihr werdet merken, ob sie euch anspricht.“

Dissonance Theory – Trackliste:

1. Oxymoron

2. Consequence

3. Sacrificial Lamb

4. Crisium Bound

5. Symmetry

6. The Law

7. Transparent Eye

8. Trinity

9. Renewal

10. Prolonging

Dissonance Theory umfasst zehn neue Songs mit einer Gesamtspielzeit von 47 Minuten. Aufgenommen wurde das Album von Tommy Vetterli in den New Sound Studios in der Schweiz, gemischt und gemastert von Jens Bogren in den Fascination Street Studios in Schweden (Opeth, Kreator, Amon Amarth u. a.).

Das Artwork stammt von Stefan Thanneur.

Coroner sind:

Diego Rapacchietta – Schlagzeug

Tommy Vetterli – Gitarre

Ron Broder – Gesang und Bass

