Coroner: kündigen ihre erste europäische Clubtournee seit Jahrzehnten an

Diesen Herbst begeben sich Coroner auf ihre erste europäische Clubtour seit Jahrzehnten und präsentieren dem Publikum auf dem gesamten Kontinent ein lang ersehntes Headliner-Set.

Nachdem das neue Material nun vollständig in ihr Live-Repertoire integriert ist, tritt die Band in dieses nächste Kapitel ein, indem Intensität Gestalt annimmt: live, präzise und das Gewicht ihrer Geschichte sowie die Kraft dessen, was sie geworden sind, in sich vereinigend.

Dissonance Over Europe, Part I markiert Coroners nächste Entwicklung auf europäischen Bühnen.

Coroner live 2026:

24.09.26 – Mulhouse, FR – Noumatrouff

25.09.26 – Paris, FR – La Machine du Moulin Rouge

26.09.26 – Grenoble, FR – L’Illyade

27.09.26 – Mailand, IT – Metalitalia Festival

29.09.26 – Aschaffenburg, DE – Colos Saal

30.09.26 – Hamburg, DE – Knust

01.10.26 – Leiden, NL – Nobel

02.10.26 – Uden, NL – De Pul

03.10.26 – Kortrijk, BE – Wilde Westen

05.10.26 – Dresden, DE – Chemiefabrik

06.10.26 – wird noch bekannt gegeben

07.10.26 – wird noch bekannt gegeben

08.10.26 – Budapest, HU – Analog Music Hall

Coroner Line-Up:

Ron Broder – Vocals & Bass

Tommy Vetterli – Guitars

Diego Rapacchietti – Drums