Coroner: kündigen ihre erste europäische Clubtournee seit Jahrzehnten an

Diesen Herbst begeben sich Coroner auf ihre erste europäische Clubtour seit Jahrzehnten und präsentieren dem Publikum auf dem gesamten Kontinent ein lang ersehntes Headliner-Set.
Nachdem das neue Material nun vollständig in ihr Live-Repertoire integriert ist, tritt die Band in dieses nächste Kapitel ein, indem Intensität Gestalt annimmt: live, präzise und das Gewicht ihrer Geschichte sowie die Kraft dessen, was sie geworden sind, in sich vereinigend.
Dissonance Over Europe, Part I markiert Coroners nächste Entwicklung auf europäischen Bühnen.
Coroner live 2026:
24.09.26 – Mulhouse, FR – Noumatrouff
25.09.26 – Paris, FR – La Machine du Moulin Rouge
26.09.26 – Grenoble, FR – L’Illyade
27.09.26 – Mailand, IT – Metalitalia Festival
29.09.26 – Aschaffenburg, DE – Colos Saal
30.09.26 – Hamburg, DE – Knust
01.10.26 – Leiden, NL – Nobel
02.10.26 – Uden, NL – De Pul
03.10.26 – Kortrijk, BE – Wilde Westen
05.10.26 – Dresden, DE – Chemiefabrik
06.10.26 – wird noch bekannt gegeben
07.10.26 – wird noch bekannt gegeben
08.10.26 – Budapest, HU – Analog Music Hall
Coroner Line-Up:
Ron Broder – Vocals & Bass
Tommy Vetterli – Guitars
Diego Rapacchietti – Drums