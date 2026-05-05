Uwe Lulis Project: veröffentlicht neues Video „The Battle“ aus dem Debütalbum „Analog“

Das Uwe Lulis Project entstand 2020 während der Coronazeit, aus dem kreativen Stillstand des Lockdowns heraus. Gitarrist Uwe Lulis (Accept/ Grave Digger/ Rebellion) nutzte diese Phase, um sich wieder vollständig seinen eigenen Songs zu widmen. Nach seinem Ausstieg bei Accept im Jahr 2025 rückte das Projekt endgültig in den Fokus.

Gemeinsam mit Erdmann Görg (Gesang), Cord Kunze (Bass) und Katharina „Knattadrum“ Kunnert (Drums/Piano) formierte sich eine Band aus dem Raum Frankfurt (Germany), die für handgemachte Rock- und Metal-Musik mit klarer Haltung steht: kraftvoll, direkt und ohne Kompromisse. Musikalisch bewegt sich das Projekt zwischen Rock und Metal, gern als Rock 2.0 beschrieben.

Im Zentrum steht das unverkennbare Gitarrenspiel von Uwe Lulis, dem erfolgreichen Studiomusiker und Songschreiber. Cord Kunze, als etablierter Bassist aus der Frankfurter Rock-Szene, sorgt für ein solides und präzises Fundament. Katharina Kunnert bringt mit ihrem eigenständigen Drumstil Dynamik und Charakter, während die Vocals von Erdmann Görg den Songs eine eigene Handschrift verleiht.

Das Debütalbum Analog erscheint am 29.05.2026 und ist ein bewusstes Statement: Anspruchsvollen Rock ins 21. Jahrhundert zu transportieren und analog produziert. Keine KI, echte Drums, echte Performance. Analog steht für eine klare Besinnung auf handgemachte Musik. Der Sound lässt bewusst Ecken und Kanten zu und wirkt gerade dadurch lebendig und authentisch. Produziert von Uwe Lulis selbst, lebt das Album vom kontrollierten Unperfektionismus. Es rockt!

Jetzt erscheint mit The Battle die zweite Single aus dem Album und der neue Song basiert auf dem Computerspiel Thief: The Dark Project und handelt vom immerwährenden Kampf zwischen Natur und Technik in einer mittelalterlich anlehnenden Steampunk-Welt. Das Video zu The Battle sieht man hier:

Prägend für den Sound ist erstmals der neue Lulis-Signature Amp von Tube Workshop Amplification, der dem Album seinen warmen, durchsetzungsstarken Gitarrenton verleiht. Ergänzt wird dieser klassische Ansatz durch gezielt eingesetzte elektronische Elemente, die den Songs zusätzliche Tiefe verleihen, ohne die handgemachte Basis zu überlagern.

Das Ergebnis: Authentizität, Energie und spürbare Nähe zur Musik.

Besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight des Albums ist der Song „Faust“, entstanden in Zusammenarbeit mit ASP und getragen von einer langjährigen Freundschaft zu Uwe Lulis. ASP übernimmt auf dem Titel den Part des Mephistopheles und liefert sich im Duett mit Erdmann Görg eine gesangliche Auseinandersetzung, basierend auf Goethes Faust (Studierzimmerszene).

Mit eigenem Sound, klarer Abgrenzung vom Mainstream und nicht zuletzt dem unverkennbaren Erscheinungsbild, inklusive der legendären langen Haare aller vier Musiker, setzt das Uwe Lulis Project konsequent auf Charakter statt Trends.

Die erste Auskopplung aus dem Album „Emerald in the dark“ ist hier zu sehen: https://youtu.be/kLOWXbhDsyQ?list=RDkLOWXbhDsyQ

Live-Auftritte in Clubs und auf Festivals sind für den Herbst 2026 geplant. Parallel arbeitet die Band bereits an neuem Material.

Eine erste Show steht:

08.01.2027 – Hamburg – Bahnhof Pauli – mit Iron Saviour