Wir Rocken Den Keller am 11.10.2025 im Zur Altstadt Neuenrade (Vorbericht)

Eventname: Wir Rocken Den Keller

Bands: Complicated, Bronkobeat, Pingels Plan B

Ort: Zur Altstadt, Zweite Str. 26, 58809 Neuenrade

Datum: 11.10.2025

Kosten: 13 € VVK, 15 € AK

Genre: Classic Rock, Hard Rock, Grunge, Alternative Rock

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Rock im Wohnzimmer e.V.

Link: https://www.facebook.com/RockimWohnzimmereV

Rock Im Wohnzimmer e.V. ist eine Musikveranstaltungsreihe, die 2007 in Neuenrade als Rock Im Wohnzimmer im Haus des Veranstalters als Geburtstagssause begann. Im Laufe der Jahre etablierte sich die jährliche Jam-Session zu einer kulturellen Veranstaltung, die mittlerweile seit fünf Jahren als gemeinnütziger Verein geführt wird. Nach mehr als zehn Jahren wurde die Veranstaltung vom heimischen Wohnzimmer in wechselnde Locations vor Ort verlegt. Einmal im Jahr findet diese große Jam-Session statt, damit sich heimische Musiker austauschen und Kontakte herstellen können. Das RIW bringt dabei lokale Musiker und Nachwuchsbands auf die Bühne. In diesem Jahr werden Complicated, Bronkobeat und Pingels Plan B dem Rockkeller vom Zur Altstadt ordentlich einheizen.

Complicated sind aus Freundschaft und Musik entstanden – ein langer Weg zur Bühne. Ein offizielles Gründungsdatum gibt es nicht. Ihren Ursprung fand die Band in der Jugendfreundschaft von Mino und Torben, die früh entdeckten, dass Musik für sie das Ventil ist, um Gefühle und Gedanken auszudrücken. Mit dem Einstieg von Jacky als Sängerin entwickelte sich aus der Freundschaft eine Band. Erste Auftritte folgten, unter anderem beim Bandcontest, der auch den Namen brachte: Weil die Suche nach einem passenden Namen so kompliziert war, nannten sie sich kurzerhand Complicated. Heute stehen Complicated bereit, ihre Musik mit der Welt zu teilen – ehrlich, emotional und immer verwurzelt in einer langen Freundschaft.

Bei Bronkobeat kommen die Rockfans auf ihre Kosten, die von einer Coverband nicht zum einhunderttausendsten Mal Summer Of 69 oder Smoke On The Water erwarten. Bei Bronkobeat ist das etwas anders, denn sie bewegen sich abseits des Coverrock-Mainstreams und greifen eher die Songs auf, die zwar jeder irgendwie kennt, die aber nicht überspielt sind und beim Publikum meistens begeisterte Reaktionen hervorrufen. Nur nachspielen, gibt es bei Bronkobeat nicht. Die Band versteht das Wort „covern“ in seinem ursprünglichen Sinn, nämlich einen Song neu zu interpretieren, und das gelingt der 2011 gegründeten Rockband ganz großartig. Bronkobeat können auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Pingels Plan B sind vier Musiker aus dem Sauerland, die mit Leidenschaft Rockgeschichte auf die Bühne bringen. Das Repertoire der Band reicht von Rock, Hard Rock über Grunge bis hin zu Alternative Rock, immer mit einer eigenen Note versehen und jeder Menge Energie. Pingels Plan B spielen, was ihnen Spaß macht, darunter auch Titel, die nicht so oft von vielen Bands gecovert werden. Neben Songs von Lenny Kravits, Queen, AC/DC, Van Halen (etc.) sind auch Titel von weniger bekannten Bands wie Chickenfoot, Sass Jordan, Danzig und Phil X (etc.) dabei. Die vierköpfige Coverband besteht aus Susanne und Markus Pingel, Mark Levitz und Michael Müller.

Datum: Samstag, 11. Oktober 2025

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: 13 € im Vorverkauf, 15 € an der Abendkasse

