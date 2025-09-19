Soulbound: veröffentlichen die neue Single und Video „sYn“

Soulbound haben die neue Single sYn veröffentlicht. Der Song ist zugleich der Title-Track des kommenden Studioalbums, welches am 16.01.2026 bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Mit sYn legen Soulbound den kompromisslosen Auftakt zu ihrem neuen Studioalbum vor. Der Track ist alles andere als bequem: laut, wütend, sakral. Zwischen harten Riffs, düsteren Synths und Industrial Elementen entfaltet sich ein Sound, der NDH, Alternative Metal und elektronischen Pathos verschmelzen lässt und dabei ein klares Statement setzt.

Inhaltlich behandelt sYn das moderne Bild der Sünde: nicht als religiöses Dogma, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Verantwortung. Die Band thematisiert Schuld, Verdrängung und moralische Doppelmoral, als Aufschrei gegen eine Welt, die lieber schweigt als fühlt.

„Was, wenn Schuld nicht aus Religion kommt, sondern aus dem, was wir ignorieren?“, fragt die Band. sYn ist unser Bekenntnis zur eigenen Dunkelheit. Roh, direkt und ohne Ausreden.

Nach Platz 12 in den deutschen Albumcharts mit dem Vorgänger obsYdian und einer erfolgreichen Headliner-Tour zeigen Soulbound mit sYn: Sie sind nicht hier, um Erwartungen zu erfüllen, sondern um Grenzen zu sprengen.

Am 26.03.2026 startet die sYn Tour durch 12 Städte in Deutschland und der Schweiz

26.03. DE Hamburg – Knust

27.03. DE Hannover – Musikzentrum

28.03. DE Köln – Luxor

10.04. DE Leipzig – Hellraiser

11.04. DE Berlin – Hole44

17.04. DE München – Backstage Halle

18.04. DE Stuttgart – Im Wizemann

24.04. DE Bremen – Tower

25.04. DE Wuppertal – LCB

30.04. DE Saarbrücken – Garage

01.05. CH Münchenstein – Rockfact

02.05. DE Frankfurt – Das Bett

