Keep It True Rising V – The Final Chapter: Running Order ist online

Das Veranstaltungsteam des Keep It True Rising V hat heute die Running Order für das Festival in der Posthalle, Würzburg, bekannt gegeben.

Hier das Statement von Oliver Weinsheimer:

„Hallo Freunde,

endlich können wir euch die vollständige Running Order und auch alle Signing-Session-Zeiten für das Keep It True Rising V – The Final Chapter bekanntgeben.

Da wir die Autogrammstunden für die Head- und Co-Headliner-Bands nicht verlängern können, müssen wir die zu signierenden Platten, Bilder oder sonstige Gegenstände auf maximal drei Stück beschränken. Fotos sind leider nicht möglich, da das immer zu lange dauert und wir sicherstellen wollen, dass möglichst viele Fans ihre Autogramme bekommen. Dies gilt nur für die Head- und Co-Headliner Für alle anderen Bands ist das kein Problem. Vielen Dank für euer Verständnis. Die Autogrammstunden sind völlig kostenlos und heutzutage eine Seltenheit, also respektiert es bitte, damit jeder Fan sein Autogramm bekommt.

Außerdem wird Blaze Bayley sein 105-minütiges Headliner-Set vor dem Paul Di’Anno Tribute-Set zu Ehren der Legende spielen.“

Das Festival geht vom 02.10.2025 bis zum 04.10.2025 über die Bühne. Tickets sind hier noch erhältlich, aber die Zahlen sind sehr gering, also warte nicht bis zum Ende: www.keep-it-true.de/tickets