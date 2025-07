Headbangers Open Air 2025: Running Order und Autogrammstunden stehen fest

Das Headbangers Open Air 2025 wirft seine Schatten voraus und wird wie gewohnt eine Woche vor dem Wacken Open Air in Brande-Hörnerkirchen, direkt zwischen Hamburg und Wacken gelegen, über die Bühne gehen. Die Running Order steht fest. Los geht es am Mittwoch, dem 23.07.2025, ab 18 Uhr mit dem Warm-Up auf der ehemaligen Hauptbühne, die während des Festivals zum Backstage gehört. Eröffnen werden das Festival die Lokalmatadoren Catbreath. Ein besonderes Highlight gibt es mit der peruanischen Band Blizzard Hunter, die beim Warm-Up zwischen 22 Uhr und 23 Uhr auf der Bühne stehen werden. Headliner am Donnerstag sind Ross The Boss, Demon rocken den Freitag. Zum guten Schluss gibt es Tankard am Samstagabend, wo die Festivalcrew die Biervorräte nochmals aufstocken wird. Die Running Order im Detail:

Die beliebten Autogrammstunden starten am Donnerstag mit den Schweden Screamer. Alle Bands nehmen sich Zeit für ihre Fans und werden sich am Meet & Greet-Stand einfinden. Die Autogrammstunden finden zur Marktseite statt, außerhalb des Infields. Die Ausnahme sind Tankard, die nach ihrem Auftritt zum Merchstand im Infield kommen werden, wo Gerre und Co. gerne mit euch anstoßen. Die Meet & Greet-Zeiten sehen so aus:

Tickets gibt es noch in allen Varianten hier (Klick). Das Festivalticket kostet 85 €, die Tagestickets 45 € je Tag. Auch für das Warm-Up sind noch Tickets verfügbar.