Headbangers Open Air 2025: Witchkiller kommen

1984 legten die Kanadier Witchkiller mit der EP Day Of The Saxons eine im Underground viel beachtete Scheibe auf den Tisch. Ein Jahr später löste sich die Band aus Ottawa auf. Seit 2012 sind die Herren wieder aktiv und veröffentlichten 2021 die Single La Guillotine / Lights In The Night.

Erstmals in ihrer Musikerkarriere kommen Witchkiller über den großen Teich und werden die EP plus weitere Songs auf dem Headbangers Open Air 2025 spielen. Eine weitere Besonderheit: das Line-Up von Witchkiller ist 2025 identisch zu 1984. Oder einfach ausgedrückt: Die original Bandmitglieder der EP Day Of The Saxons werden auf der Bühne stehen.

Sonstiges:

Ab sofort können Dixis (85 €) und Camps (ab 20 Personen) reserviert werden. Alles weitere ist auf der Homepage vom Headbangers Open Air zu finden.

Alle bisher bestätigten Bands für das Headbangers Open Air 2025:

Tankard, Saber Tiger, Destructor, Traitor, Hellripper, Hammer King, Titan, Assassin, The Night Eternal, Ram, Trauma, Cyclone, Paragon, Toranaga UK, Surgical Strike, Strike Master, Screamer, Rezet, Wings Of Steel, Space Chaser, Blizzard Hunter, Tyranex, Catbreath, Demon, Burning Witches, Ross The Boss, Kingdom Of Madness, Witchkiller